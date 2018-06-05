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Centrífugas

Irã quer enriquecer urânio, Netanyahu e diz que plano visa atacar Israel

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, premiê israelense afirmou que o aiatolá Khamenei expressou intenção de destruir o Estado israelense

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 14:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 14:38
Ali Khamenei disse em sua conta no Twitter que Israel era "um tumor canceroso" no Oriente Médio que deveria ser "erradicado" Crédito: Reprodução/Web
O Irã disse que notificou a Agência Internacional de Energia Atômica (OIEA) sobre um plano para aumentar o número de centrífugas, usadas para enriquecer urânio. Este processo permite produzir combustível para as centrais nucleares. Altamente enriquecido, o urânio também serve para fabricar uma bomba atômica.
Nesta terça-feira, 5, o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, afirmou que o plano iraniano de aumentar sua capacidade de enriquecimento de urânio busca produzir armas nucleares para utilizá-las contra Israel.
"Há dois dias o aiatolá (Ali) Khamenei, guia supremo iraniano, expressou a intenção de destruir o Estado de Israel", disse Netanyahu em um vídeo divulgado nas redes sociais.
"Ontem (segunda-feira) explicou como o faria: enriquecendo urânio sem restrições para constituir um arsenal de bombas nucleares", completou. "Não nos surpreende. Impediremos que o Irã produza armas nucleares.
Israel se considera o principal alvo do Irã se o país adquirir armamento nuclear. Khamenei disse em sua conta no Twitter no domingo que Israel era "um tumor canceroso" no Oriente Médio que deveria ser "erradicado". Teerã afirma que suas atividades nucleares são puramente civis.
Netanyahu está em Paris, segunda escala de uma viagem à Europa dedicada principalmente à questão iraniana.

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