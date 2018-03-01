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Irã prende duas mulheres que tentavam assistir a jogo de futebol

Mulheres são proibidas de participar de partidas desde 1979

Publicado em 01 de Março de 2018 às 19:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 19:43
Bandeira do Irã Crédito: Repropdução/Pixabay
A polícia iraniana prendeu duas mulheres que tentavam assistir a um jogo de futebol, entre os times Estehlal e Persepolis de Teerã, no Estádio Azadi.
De acordo com a agência de notícias semi-oficial ISNA, um porta-voz do Ministério do Interior iraniano disse que as mulheres não foram presas, mas apenas detidas temporariamente, e informou que elas seriam liberadas no final da partida. O Irã proibiu as mulheres de participar de jogos de futebol desde a Revolução Iraniana em 1979.
O presidente da Fifa, Gianni Infantino, estava presente no Estádio Azadi, juntamente com o ministro iraniano do esporte Masoud Soltanifar. Segundo a BBC, uma transmissão ao vivo foi retirada do ar quando uma jornalista perguntou ao ministro iraniano quando as mulheres poderiam assistir aos jogos de futebol.
Um dia antes da partida, a ativista de Direitos Humanos, Masih Alinejad, usou sua conta no Twitter para convocar mulheres para participarem da partida desta quinta-feira.

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