Irã prende duas mulheres que tentavam assistir a jogo de futebol

Bandeira do Irã Crédito: Repropdução/Pixabay

A polícia iraniana prendeu duas mulheres que tentavam assistir a um jogo de futebol, entre os times Estehlal e Persepolis de Teerã, no Estádio Azadi.

De acordo com a agência de notícias semi-oficial ISNA, um porta-voz do Ministério do Interior iraniano disse que as mulheres não foram presas, mas apenas detidas temporariamente, e informou que elas seriam liberadas no final da partida. O Irã proibiu as mulheres de participar de jogos de futebol desde a Revolução Iraniana em 1979.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, estava presente no Estádio Azadi, juntamente com o ministro iraniano do esporte Masoud Soltanifar. Segundo a BBC, uma transmissão ao vivo foi retirada do ar quando uma jornalista perguntou ao ministro iraniano quando as mulheres poderiam assistir aos jogos de futebol.