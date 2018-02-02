Irã prende 29 mulheres por retirarem véu em público

Mulher retira seu véu em público, no Irã Crédito: (Foto: Reprodução / Twitter)

A polícia iraniana informou na quinta-feira que prendeu 29 mulheres que retiraram seus véus islâmicos em atos pela reivindicação de liberdades individuais. A onda de insatisfação feminina acompanha as manifestações contra o autoritarismo da República Islâmica que crescem no país. De acordo com as autoridades iranianas, as mulheres detidas fazem parte de uma campanha conhecida como "Quartas-feiras Brancas", em que retiram seus véus, os hijabs, em protesto contra sua obrigatoriedade.

Imagens recentes mostram que os atos normalmente são feitos em lugares de destaque, com manifestantes subindo em plataformas, retirando a peça do vestuário e agitando o tecido no ar. Segundo um comunicado da agência de notícias Tasnin, ligada às autoridades, o movimento é incentivado por canais estrangeiros que penetram o país via satélite.

"Seguindo denúncias de que canais estrangeiros estão por trás da campanha chamada de 'Quartas-feiras Brancas', 29 dessas mulheres que foram enganadas a removar seus hijabs foram presas pela polícia", afirmou a agência.