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Investigações

Irã diz que sauditas tiveram ajuda dos EUA no assassinato de Khashoggi

Declaração vem depois que presidente da Turquia exigiu uma comissão independente para investigar a morte de jornalista da Arábia Saudita em 2 de outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2018 às 14:45

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 14:45

Jamal Khashoggi entrou no consulado saudita em Istambul no dia 2 de outubro para resolver um trâmite burocrático e não saiu mais Crédito: Reprodução
O presidente iraniano, Hassan Rohani, afirmou nesta quarta-feira, 24, que a Arábia Saudita não teria ousado assassinar o jornalista Jamal Khashoggi dentro do consulado do reino em Istambul sem ter alguma espécie de ajuda dos EUA. A fala acontece após a afirmação da Turquia de que o escritor foi morto por um esquadrão saudita de 15 homens, que incluía um membro da comitiva de viagens internacionais do príncipe Mohamed bin Salman.
Segundo a agência estatal iraniana, Irna, Rohani disse: Eu não acho que, sem suporte dos Estados Unidos, um país ousaria cometer esse tipo de crime. Ele não deu evidência para suas alegações. Rohani também caracterizou o sistema de governo saudita como ordem tribal, sob o qual indivíduos se aproveitam da proteção e apoio daqueles no poder.
> Turquia compartilhou informações sobre morte de jornalista a CIA
Também nesta quarta-feira, em Ancara, na capital da Turquia, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse que o país está determinado a não permitir que os responsáveis pelo assassinato do jornalista escapem da justiça.
Erdogan também se comprometeu a compartilhar novas evidências da investigação de uma maneira transparente. Nós estamos determinados a não deixar que os responsáveis pela morte, aqueles que deram a ordem e os que a executaram, sejam acobertados e escapem da justiça, diz.
A Arábia Saudita disse que Khashoggi, um crítico da família real saudita, foi morto em 2 de outubro em uma luta de socos com oficiais enviados para trazê-lo de volta ao reino. Erdogan disse que o jornalista de 59 anos, colunista do Washington Post, foi vítima de um planejado assassinato selvagem.

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