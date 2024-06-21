Investigador paranormal e passeador de marsupial: Tasmânia faz ofertas de trabalho inusitadas para atrair turistas

Você se candidataria a um emprego de passeador de vombate? Vaga está aberta para moradores adultos da Austrália Crédito: Getty Images/Posnov

A Tasmânia anunciou uma série de vagas de trabalhos inusitados para impulsionar o turismo durante os meses de inverno.

A pequena ilha na costa sul da Austrália está oferecendo aos residentes do país a oportunidade de trocar a "rotina diária" do seu trabalho por uma função temporária incomum na baixa temporada.

Investigador paranormal, passeador de vombate (um marsupial) e observador de estrelas estão entre os 10 empregos anunciados.

Embora as vagas não sejam remuneradas, os candidatos aprovados vão ter todas as despesas — incluindo passagem, alimentação e hospedagem — pagas pelo conselho de turismo da Tasmânia.

O trabalho de investigador paranormal é voluntário — e apenas por um dia, informa o site oficial de turismo da ilha.

A vaga está aberta a todos aqueles que têm interesse em "história e mistério", e envolve captar atividades paranormais usando "o mais recente equipamento de caça-fantasmas" em Willow Court, um dos asilos mais antigos da Austrália.

Outra função é a de "organizador de ostras", que contempla selecionar, limpar e categorizar ostras recém-colhidas na Great Oyster Bay.

É importante destacar que também haverá oportunidade de "provar" as ostras — embora, de acordo com o departamento de turismo da Tasmânia, o propósito seja "puramente para controle de qualidade".

O comediante australiano Josh Thomas participa da campanha do departamento de turismo da Tasmânia Crédito: Tourism Tasmania

Os entusiastas de trens estão convidados a se candidatar a outro trabalho de um dia, em que o candidato escolhido vai se juntar à tripulação da locomotiva a vapor Lynchford Express, enquanto ela viaja ao longo da costa oeste da ilha.

Também estão sendo procurados observadores de estrelas interessados ​​em ingressar na Sociedade Astronômica da Tasmânia para passar uma noite observando os céus.

Há ainda vagas para caçadores de trufas, jardineiros de vinhedos e passeadores de vombate dispostos a levar os marsupiais para dar sua volta matinal.

O departamento de turismo da Tasmânia afirma que 1,25 milhão de pessoas visitaram a ilha no ano passado — mais do que no ano anterior, mas ainda aquém dos 1,35 milhão de visitantes de 2019, antes da pandemia de covid-19.

O inverno vai de maio a agosto na Tasmânia, onde as temperaturas normalmente ficam entre 3ºC e 11ºC.

"À medida que as temperaturas caem durante o inverno, sabemos que os australianos buscam melhorar seu bem-estar e dar uma pausa na rotina diária", diz Lindene Cleary, diretora de marketing do departamento de turismo, à imprensa local.