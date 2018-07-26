Inundações após barragem rompida em Laos afetam 17 aldeias no Camboja

Visão aérea da área inundada após rompimento de barragem no Laos Crédito: Divulgação

Milhares de pessoas tiveram que ser retiradas de suas casas às pressas nesta quinta-feira em 17 povoados no Camboja após inundações que começaram no país vizinho, Laos, na Ásia, depois do rompimento de uma barragem. Em Laos, o acidente de segunda-feira já deixou ao menos 26 mortos e 131 desaparecidos. No Camboja, ainda não há informações de mortos e desaparecidos.

 Dezessete aldeias foram inundadas por causa do colapso da represa do Laos  disse o porta-voz da província de Stung Streng, Men Kong. Retiramos 5.600 moradores, porque suas casas estavam submersas.

A represa que se rompeu fica no Sul de Laos, na fronteira com o Camboja e o Vietnã. As autoridades cambojanas esperam um aumento dos níveis das águas e novos deslocamentos de moradores. O país espera realizar as eleições legislativas neste domingo.

Em um primeiro balanço da catástrofe no Laos, o primeiro-ministro Thonglun Sisulith confirmou 131 desaparecidos. O isolamento do local do acidente complica as tarefas do resgate. A Ásia se encontra na estação das monções, chuvas torrenciais que atingem a região nesta época do ano.

Alguns sobreviventes no Laos lamentam que não foram alertados sobre os riscos de colapso da represa com mais tempo. Outros revelaram que a infraestrutura começou a apresentar danos pelas chuvas vários dias antes. Três dias após a tragédia, China, Vietnã e Tailândia enviaram equipes de resgate para o Laos nesta quinta.

 Ninguém nos informou. Os habitantes viram a água chegar e começaram a gritar  acusou Poosa Duangapai, refugiada num albergue improvisado numa escola.

Nas aldeias próximas à represa, a água chegou ao teto das casas, segundo o cônsul tailandês no Laos, Chana Miencharoen, que visitou o local do acidente. As águas começaram a baixar somente nesta quinta-feira e os habitantes começavam a voltar em suas casas para ver os danos causados pelo acidente. A região está devastada em meio a escombros e animais mortos nas ruas.

O acesso da imprensa à zona mais atingida foi proibido, segundo a AFP. O governo de Laos controla duramente a divulgação de informações desde que a tragédia ocorreu, na segunda-feira. Testemunhas contam que há pessoas isoladas por causa das inundações em uma montanha próxima à aldeia, à espera de que equipes de resgate cheguem ao local.