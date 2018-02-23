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Não era mais fabricado

Internet ajuda cachorrinho a encontrar seu brinquedo favorito

Kelli Brown, dona do Jaxon, decidiu pedir ajuda no Twitter para conseguir achar bichinho de pelúcia que não era mais fabricado; o resultado foi surpreendente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 14:46

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 14:46

Jaxon tinha perdido seu brinquedo e sua dona não encontrava outro igual Crédito: Twitter/kkennynicole
O que você faria se seu cachorrinho quisesse brincar só com um brinquedo verde que não é mais fabricado e que não foi encontrado nem em lojas online? A dona do cãozinho Jaxon resolveu publicar no Twitter o pedido de ajuda e teve um resultado inesperado.
"Por favor, ajudem! Esse brinquedo não é mais fabricado, mas é o único que o Jaxon, de 12 anos, gosta. Tem algum por aí? Nós compraremos. As nossas buscas na internet não ajudaram muito. Muito triste!", escreveu a dona do cachorrinho, Kelli Brown, do Kentucky, nos Estados Unidos.
Não demorou para que muitas pessoas ajudassem publicando mensagens de apoio para ajudar o cãozinho a conseguir o seu brinquedo. Uma funcionária de uma loja de produtos para pets entrou em contato com Kelli e disse que tinha o produto em estoque.
Kelli ficou muito feliz e disse que queria o brinquedo, mas a funcionária da loja resolveu fazer ainda mais: ela enviou vários exemplares do objeto.
Confira a reação de Jaxon:

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