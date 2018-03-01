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Nobel da Paz

Instituto Nobel levanta suspeita de fraude em indicação de Trump

Americano que propôs o nome do presidente ao prêmio teria usurpado identidade

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 21:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 21:04
O presidente americano, Donald Trump Crédito: Reprodução | Redes Sociais
O Instituto Nobel norueguês anunciou nesta quarta-feira (28) ter feito uma denúncia de fraude à polícia sobre a indicação do presidente americano, Donald Trump, ao Prêmio Nobel da Paz. A pessoa que sugeriu o nome do republicano teria falsificado sua identidade para legitimar seu voto.
"Temos boas razões para crer que uma candidatura que recebemos referente a Trump foi falsificada", disse à agência France Presse o diretor do Instituto Nobel, Olav Njølstad.
Njølstad não deu mais detalhes sobre a suspeita e deixou nas mãos da polícia a resolução do caso. Embora a lista de candidaturas se mantenha em segredo há 50 anos, o Instituto de Pesquisa sobre a Paz de Oslo (PRIO) afirmou, no início de fevereiro, que o atual hóspede da Casa Branca está entre os indicados.
Saudado por sua "ideologia de paz pela força", Trump teria sido - assim como no ano passado - proposto por um americano que não quer divulgar sua identidade, segundo o PRIO. A organização é independente do círculo Nobel, mas acompanha de perto os assuntos, em particular no que diz respeito às indicações anunciadas publicamente.
Como ocorre todos os anos, as candidaturas ao Nobel da Paz deveriam ser depositadas até 31 de janeiro. Apenas algumas personalidades estão habilitadas a propor nomes - entre as quais parlamentares, ministros, ex-premiados e alguns professores de universidade. Os indícios levantados pelos institutos apontam, porém, que a indicação do republicano foi feita por uma pessoa que usurpou uma identidade para lhe dar uma aparente legitimidade.
O Instituto Nobel disse ter recebido este ano 329 candidaturas válidas para o Nobel da Paz, incluindo-se as antecipadas pelos cinco membros do comitê que atribui o prêmio. Eles também são autorizados a propor nomes em sua primeira reunião anual, que aconteceu na segunda-feira. Este, há 217 pessoas e 112 organizações na disputa pela láurea.

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