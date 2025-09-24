Mundo

Inscrição 'anti-ICE' em bala e dois mortos: o que se sabe sobre ataque contra escritório de imigração nos EUA

Homem abriu fogo contra instalação do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos em Dallas, no Texas.

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 18:32

Duas pessoas que estavam detidas em uma instalação do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) em Dallas, no Texas, morreram e outra ficou gravemente ferida depois que um atirador posicionado no telhado de um local próximo abriu fogo de forma indiscriminada, segundo autoridades locais.

O homem também atirou contra uma van sem identificação que estava próxima, ainda conforme o relato da polícia, antes de tirar a própria vida.

Nenhum agente ficou ferido. O diretor do FBI, Kash Patel, publicou uma foto no X de munições não utilizadas recuperadas do local. Uma das cápsulas continha a inscrição "ANTI-ICE".

Este é o mais recente de uma série de ataques a instalações do serviço de imigração americano nos últimos meses, em um momento em que a agência intensifica os esforços para cumprir a promessa do presidente dos EUA, Donald Trump, de promover deportações em massa.

Munição encontrada no local onde estava o atirador, com inscrição 'anti-ICE' Crédito: Kash Patel/FBI

'Motivação ideológica'

"Embora a investigação esteja em andamento, uma análise inicial das evidências mostra uma motivação ideológica por trás deste ataque", escreveu Patel no X.

"Esses ataques desprezíveis e politicamente motivados contra agentes não são isolados."

O agente especial do FBI, Joe Rothrock, disse em coletiva de imprensa que as munições encontradas perto do atirador continham "mensagens de natureza anti-ICE".

"Este é apenas o exemplo mais recente desse tipo de ataque", afirmou, acrescentando que o FBI estava investigando o caso como "um ato de violência direcionada".

A polícia de Dallas informou que uma investigação preliminar apontou que o suspeito havia aberto fogo de um prédio adjacente.

"O atirador atirou indiscriminadamente contra o prédio do ICE, incluindo contra uma van no ponto de desembarque onde as vítimas foram baleadas", afirmou o Departamento de Segurança Interna (DHS) em comunicado.

A agência de notícias Reuters informou que o prédio atingido é um escritório do ICE usado para processamento de curto prazo de pessoas recentemente presas e não é usado como um centro de detenção.

O diretor interino do escritório do ICE em Dallas, Joshua Johnson, pontuou que foi o segundo episódio recente envolvendo um atirador em uma das instalações do escritório.

O senador republicano Ted Cruz também se manifestou durante a coletiva de imprensa, condenando o que classificou como "violência com motivação política".

"Seus oponentes políticos não são nazistas", afirmou, pedindo às pessoas que não demonizassem umas às outras por motivos partidários. "A retórica divisionista, tragicamente, tem consequências reais."

A Secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, declarou em comunicado: "Esse tiroteio deve servir como um alerta para a extrema esquerda de que sua retórica sobre o ICE tem consequências".

"Comparar o ICE diariamente com a Gestapo nazista, a Polícia Secreta e as patrulhas de escravos tem consequências."

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, postou no X: "O ataque obsessivo às forças de manutenção da ordem, particularmente ao ICE, deve parar. Estou rezando por todos os feridos neste ataque e por suas famílias".

O governador do Texas, o republicano Greg Abbott, disse no X que o ataque "NÃO retardaria a prisão, detenção e deportação de imigrantes ilegais".

O escritório do ICE em Dallas foi alvo de uma série de protestos há poucos meses, durante o verão no hemisfério norte.

Um homem foi preso em agosto após entrar na instalação alegando ter uma bomba em sua mochila, de acordo com o DHS.

Bratton Dean Wilkinson, cidadão americano de 36 anos, mostrou à equipe de segurança do prédio um dispositivo em seu pulso que ele descreveu como um "detonador" de bomba, ainda segundo o DHS.

No mês passado, tiros foram disparados contra escritórios do ICE em San Antonio, Texas.

Nenhum ferimento foi relatado no incidente, que o ICE atribuiu à "retórica política".

Outro tiroteio ocorreu no feriado de 4 de julho em uma instalação do ICE em Alvarado, Texas, depois que um protesto se transformou em um confronto com a polícia. Um policial foi baleado no pescoço, mas sobreviveu. Onze pessoas foram indiciadas pelo ataque.

