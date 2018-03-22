Indústrias de carros autônomos enfrentam problemas de confiança

Carro autônomo Crédito: Victor Gonzalez Couso/Flickr

O acidente fatal envolvendo um carro com direção autônoma do Uber, no último domingo (18), aumenta a pressão para que a indústria de veículos autônomos prove que seus softwares e sensores são seguros, disseram especialistas do setor.

Montadoras, incluindo a "General Motors" (GM), empresas de tecnologia como a "Alphabet" e empresas de serviços de transporte como a "Uber Technologies" têm pedido que legisladores nas esferas federal e estadual dos Estados Unidos não imponham uma regulação pesada sobre a indústria que ainda se encontra em desenvolvimento. Essas empresas disseram que seus amplos testes demonstram compromisso com a segurança.

No entanto, o acidente em Tempe, no Arizona, que resultou na primeira morte atribuída a um carro operado em modo autônomo, deu munição a críticos da indústria. Eles afirmam que a falta de padrões claros permite que os produtores incorram em falhas nos testes ou que coloquem nas ruas tecnologias desenvolvidas parcialmente.

Executivos da indústria já enfrentavam questionamentos sobre a confiabilidade dos carros autônomos muito antes do acidente de domingo. Eles chegaram a abrir seus métodos de testes, mas sem entregar os segredos dos sistemas que usam.

A divulgação dos dados dos testes é inconsistente e varia conforme o Estado. A Califórnia, por exemplo, exige que produtores avisem quando um sistema de veículos autônomos desliga. Já o Arizona não tem essa exigência.

"Não há dúvida de que as regulações estão a caminho. Mas agora (montadoras), desenvolvedores de software e fornecedores de serviço têm uma oportunidade de formar essas regulações", disse Doug Mehl, sócio da empresa de prática automotiva A.T. Kearney.

A Waymo, divisão de carro autônomo da "Alphabet", por exemplo, revelou em um relatório que seus veículos autônomos já percorreram cerca de 8 milhões de km em testes no mundo real e bilhões mais em simulações de computador. A unidade "Cruise Automation" da GM destacou sua decisão de ensinar seus sistemas de direção a navegar nas ruas congestionadas de San Francisco.

Apesar disso, Amnon Shashua, chefe da "Mobileye", unidade de sistemas de visão da Intel, disse que a indústria precisa fazer mais. Ele pediu que a indústria de veículos autônomos desenvolva garantias de segurança que possam ser comprovadas.

"Nós precisamos provar que esses veículos são muito, muito mais seguros do que os humanos. Como você vai garantir que tem uma tecnologia cuja probabilidade de fatalidade por hora de direção é mil vezes menor do que a (direção) humana? Ninguém fala sobre isso porque ninguém sabe o que fazer", disse Shashua à Reuters.