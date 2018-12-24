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Tsunami

Indonésia registra 373 mortos após tsunami

De acordo com o novo levantamento, ainda há 1.459 feridos e 128 desaparecidos

Publicado em 24 de Dezembro de 2018 às 15:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2018 às 15:33
Tsunami na Indonésia Crédito: Fauzy Chaniago
Subiu para 373 o número de mortos pelo tsunami que atingiu as ilhas de Java e Sumatra, na Indonésia, neste domingo (23). As informações foram confirmadas pela agência de combate a desastres do país. De acordo com o novo levantamento, ainda há 1.459 feridos e 128 desaparecidos.
> Tsunami deixa ao menos 280 mortos e mais de mil feridos na Indonésia
Socorristas retomaram cedo os trabalhos de resgate entre os destroços em comunidades costeiras atingidas pelo fenômeno, como a costa em Pandeglang, no oeste de Java, área mais atingida. Neste distrito, as ondas gigantes atingiram áreas residenciais e vários pontos turísticos como Pantai Tanjung Lesung, Sumur, Penimbang, Teluk Lada e Carita, disse Sutopo.
O tsunami também atingiu a província Serang de Banten, o distrito de Lampung Selatan e a província de Lampung, totalizando mais de 500 casas, nove hotéis e 360 navios destruídos.
O governo brasileiro divulgou nota, através do Itamaraty, manifestando solidariedade e reiterando que ainda não tem informações sobre a presença de brasileiros entre as vítimas.
> Governo brasileiro manifesta solidariedade ao povo da Indonésia

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