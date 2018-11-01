Indonésia confirma recuperação de uma caixa-preta do avião acidentado

Trajeto da aeronave até sinal ser perdido Crédito: Reprodução/flightradar24

As autoridades da Indonésia confirmaram nesta quinta-feira (1º) a recuperação de um dos dois dispositivos da caixa-preta do avião da companhia aérea de baixo custo Lion Air, que caiu na última segunda-feira (26) no mar de Java, com 189 ocupantes, sem deixar sobreviventes.

O diretor-geral da Agência Nacional de Busca e Resgate da República da Indonésia (Basarnas), Muhammad Syaugi, disse aos jornalistas que os mergulhadores encontraram o gravador de dados de voo, enquanto segue a busca pelo gravador de voz da cabine.

A caixa-preta foi encontrada a 30 metros de profundidade, depois que ontem detectaram um sinal consistente nas águas do cabo Karawang, perto de Jacarta, onde caiu a aeronave.

O dispositivo foi entregue para a Comissão Nacional de Segurança dos Transportes (KNKT), que deve demorar cerca de seis meses para analisar os dados, mas planeja publicar um relatório preliminar dentro de um mês.

As equipes de emergência também usaram 14 bolsas para guardar objetos recuperados, como sapatos, peças de roupa e carteiras Crédito: Binsar Bakkara / AP

Por enquanto, as equipes de buscas retiraram 56 sacos com restos mortais de pelo menos dez pessoas, segundo os últimos dados da Basarnas.