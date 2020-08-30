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Índia registra 78.761 novos casos de Covid, maior pico de um dia no mundo

A onda registrada levou o total de casos de infecção por coronavírus no país acima da marca de 3,5 milhões em um momento no qual a Índia está reabrindo suas redes de metrô e autorizando eventos esportivos e religiosos de maneira limitada

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 10:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2020 às 10:42
Bandeira da India
Bandeira da Índia Crédito: Freepik
A Índia registrou 78.761 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, o pior pico de um dia no mundo, enquanto o governo continua a afrouxar as medidas de restrição à circulação em todo o país.
Ministério da Saúde reportou 948 mortes nas últimas 24 horas, levando o total de óbitos a 63.498. A Índia agora contabiliza mais de 75 mil infecções por quatro dias seguidos.
A onda registrada neste domingo levou o total de casos de infecção por coronavírus no país acima da marca de 3,5 milhões em um momento no qual a Índia está reabrindo suas redes de metrô e autorizando eventos esportivos e religiosos de maneira limitada a partir do mês que vem, como parte do esforço de reviver a economia.
O metrô de Nova Déli, a capital, será reaberto em fases a partir do dia 7 de setembro. As escolas e faculdades, no entanto, vão permanecer fechadas até o fim do mês.

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A Índia tem o terceiro maior número de casos, depois de Estados Unidos e Brasil, e o quarto maior número de mortes.
Enquanto oito Estados da Índia continuam entre as regiões mais atingidas e contribuem com cerca de 73% do total de infecções, o vírus agora se espalha rapidamente para o interior.

OUTROS PAÍSES

A Coreia do Sul reportou 299 novos casos de coronavírus. O 17º dia consecutivo de incrementos de três digitos levou o total de casos do país a 19.699, incluindo 323 mortes. A maior parte dos novos casos acontece na capital, Seul. Começando neste domingo, restaurantes só poderão funcionar para delivery ou retirada nos próximos oito dias.
Na Austrália, o Estado de Victoria reportou 114 novos casos e 11 mortes por coronavírus, elevando o total de óbitos do país a 611. Em Melbourne, capital do Estado, haverá mais duas semanas de restrição à circulação, incluindo um toque de recolher noturno.
Em Hong Kong, foram reportados 18 novos casos de coronavírus e três mortes por covid-19. A cidade passou a registrar 4.786 casos e 87 óbitos. A China reportou nove casos, todos de fora do país. Agora, o total de infecções é de 85.031 desde o início da pandemia, com 4.634 mortes.

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