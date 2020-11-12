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Boletim

Índia deve entrar em recessão técnica pela primeira vez na história

A pandemia de covid-19 atingiu fortemente a economia indiana, ao levar à adoção de medidas de confinamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 11:59

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 11:59

Bandeira da India
Bandeira da Índia: No primeiro trimestre fiscal, o Produto Interno Bruto (PIB) do país sofreu contração recorde de 23,9% Crédito: Freepik
economia da Índia provavelmente registrou contração por um segundo trimestre consecutivo, entrando em recessão técnica, segundo um grupo de economistas que inclui um vice-presidente do banco central indiano. "A Índia entrou em recessão técnica no primeiro semestre do ano fiscal de 2020-21 pela primeira vez na história", diz o boletim mensal do RBI, como é conhecido o BC da Índia.
O boletim é produzido pelo Departamento de Pesquisa Econômica e de Políticas do RBI, sob comando do comitê editorial. O comitê, por sua vez, é liderado por Michael Debabrata Patra, vice-presidente do RBI para política monetária.
A pandemia de Covid-19 atingiu fortemente a economia indiana, ao levar à adoção de medidas de confinamento. No primeiro trimestre fiscal, o Produto Interno Bruto (PIB) do país sofreu contração recorde de 23,9%. O governo indiano publica dados do segundo trimestre fiscal no próximo dia 27. O ano fiscal indiano vai de abril a março. 

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