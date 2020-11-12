Índia deve entrar em recessão técnica pela primeira vez na história

Bandeira da Índia: No primeiro trimestre fiscal, o Produto Interno Bruto (PIB) do país sofreu contração recorde de 23,9%

O boletim é produzido pelo Departamento de Pesquisa Econômica e de Políticas do RBI, sob comando do comitê editorial. O comitê, por sua vez, é liderado por Michael Debabrata Patra, vice-presidente do RBI para política monetária.