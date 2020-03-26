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Covid-19

Índia apresenta pacote fiscal de US$ 22,26 bilhões contra coronavírus

Pacote irá  ajudar os necessitados do país em meio à pandemia do novo coronavírus

Publicado em 26 de Março de 2020 às 08:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 08:58
Coronavírus (covid-19)
Coronavírus (covid-19) Crédito: CDC/ Unsplash
O governo da Índia apresentou nesta quinta-feira (26) um pacote fiscal, que deverá somar 1,7 trilhão de rupias indianas (US$ 22,26 bilhões), para ajudar os necessitados do país em meio à pandemia do novo coronavírus, segundo o ministro de Finanças indiano, Nirmala Sitharaman.
Recentemente, o primeiro-ministro Narendra Modi determinou que escritórios governamentais não essenciais e empresas privadas sejam fechados e que todos os indianos fiquem em casa por três semanas para desacelerar a propagação da covid-19, como é conhecida a doença causada pelo coronavírus. 

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