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EUA

Incêndio mata pelo menos 6 crianças e 2 adultos em Chicago

Além das oito vítimas mortais, dois menores foram transferidos a um hospital próximo, ambos em estado crítico

Publicado em 26 de Agosto de 2018 às 17:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2018 às 17:44
Incêndio em bairro de Chicago, EUA Crédito: Reprodução
Pelo menos oito pessoas, entre elas seis crianças, morreram na madrugada deste domingo (26) em um incêndio que atingiu dois edifícios do bairro hispânico de La Villita, em Chicago, nos Estados Unidos, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros local.
Segundo a imprensa de Chicago, além das oito vítimas mortais, dois menores foram transferidos a um hospital próximo, ambos em estado crítico. Um bombeiro também foi internado, embora este se encontre em "bom estado", detalharam bombeiros em suas contas do Twitter.
Os bombeiros receberam uma ligação de emergência pouco antes das 4h (horário local, 6h de Brasília) de um homem que retornava do trabalho. Ao chegar ao local, encontraram pelo menos dois edifícios envoltos em chamas.
O incêndio teria começado no segundo andar de um edifício residencial de três andares e posteriormente se propagou a outro contíguo, onde viviam as oito vítimas.
Vítimas
O porta-voz do Departamento de Bombeiros de Chicago, Larry Merritt, informou que os corpos dos mortos e os feridos foram retirados do mesmo imóvel, que não tinha de detectores de fumaça.
O chefe do Corpo de Bombeiros, José Santiago, disse à imprensa que, pelo alto número de vítimas, o incêndio de hoje é um dos mais graves registrados na cidade em décadas.
"Não tivemos isto em muitos, muitos, muitos anos", lamentou Santiago.
As autoridades ainda não divulgaram a idade nem os nomes das vítimas fatais nesta tragédia ocorrida em um bairro no sudoeste de Chicago.
Aparentemente a mais velha das crianças tinha 13 anos, conforme moradores da área, onde membros do Departamento de Bombeiros prosseguem com a investigação para averiguar a origem do incêndio.

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