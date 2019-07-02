Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Incêndio em submarino russo deixa 14 marinheiros mortos
Fogo

Incêndio em submarino russo deixa 14 marinheiros mortos

O acidente ocorreu na segunda-feira (1º) em uma embarcação destinada ao estudo do ambiente marinho e do fundo do oceano

Publicado em 

02 jul 2019 às 19:09

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 19:09

Equipes de resgate retornam do submarino que pegou fogo no mar da Rússia Crédito: Reprodução/ RU-RTT Russian Television
Quatorze marinheiros morreram devido a um incêndio em um submarino de pesquisas em águas territoriais russas, informou nesta terça-feira (02) o Ministério da Defesa em Moscou.
O acidente ocorreu na segunda-feira (1º) num submarino destinado ao estudo do ambiente marinho e do fundo do oceano. As 14 vítimas trabalhavam em uma operação de recolhimento de dados no leito marinho e morreram por intoxicação.
De acordo com o órgão, o submergível tem base na cidade de Severomorsk, na região de Murmansk, que fica no norte da Rússia, próxima da fronteira com Finlândia e Suécia.
O acidente foi controlado, e o submarino pôde retornar ao porto, afirmaram as autoridades. Agora, a marinha russa deve realizar uma investigação para determinar as causas do incêndio.
Segundo uma fonte militar não identificada ouvida pelo canal de notícias russo RBC, o modelo do submarino era um AS-12 movido a energia nuclear, mas não houve confirmação oficial da informação.
O AS-12, a partir de informações de reportagem do jornal russo Izvestia, foi lançado em 2003 e é conhecido pelo apelido "Losharik". A embarcação é projetada para operar em profundidades inacessíveis a submarinos comuns, de acordo com o jornal, e pode ser usada para realizar operações especiais.
Segundo a publicação, o modelo é feito de uma série de esferas interconectadas, que são mais fortes que a construção submarina convencional e permitem que o AS-12 resista à pressão da água. A usina que construiu o navio se recusou a divulgar qualquer detalhe sobre o veículo, citando regras de sigilo, segundo o Izvestia.
Nesta terça-feira (02), o presidente russo, Vladimir Putin, cancelou um compromisso público para se encontrar com o ministro da Defesa, Serguei Shoigu, informou a agência de notícias russa RIA.
Esse acidente lembra a tragédia do submarino à propulsão nuclear Kursk, que afundou com 118 homens a bordo em 12 de agosto de 2000, quando começava o primeiro mandato de Putin. Vinte e três tripulantes sobreviveram durante vários dias após a explosão que provocou o afundamento do submarino, mas morreram por não terem sido resgatados a tempo. Até hoje esse episódio segue como a pior tragédia sofrida pela marinha russa.
Desde então, Putin supervisionou um aumento maciço no financiamento militar que permitiu às Forças Armadas renovarem os equipamentos. Ainda assim, acidentes continuaram a acontecer. Em dezembro de 2016, um avião militar russo transportando 92 pessoas, incluindo dezenas de cantores do Coro do Exército Vermelho, colidiu no Mar Negro a caminho da Síria. Todos a bordo morreram.
> Ônibus é incendiado após suspeito ser baleado no Morro do Macaco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados