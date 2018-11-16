Incêndio em ônibus deixa pelo menos 42 mortos no Zimbábue

Veículo ficou completamente destruído após ser consumido pelas chamas Crédito: AP

Pelo menos 42 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas no Zimbábue em decorrência de um incêndio em um ônibus na cidade de Gwanda, no sudoeste do país, informaram nesta sexta-feira (16), fontes policiais.

África do Sul, afirmou a porta-voz nacional da polícia, subcomissária Charity Charamba, em declarações ao jornal "The Herald". O acidente aconteceu na quinta-feira durante a noite, quando o ônibus de passageiros viajava pela estrada de Bulawayo rumo àdo Sul, afirmou a porta-voz nacional da polícia, subcomissária Charity Charamba, em declarações ao jornal "The Herald".

Embora as autoridades não tenham falado qual foi a causa do acidente, o veículo ficou totalmente queimado, como se observa em imagens publicadas nas redes sociais.

Twitter. "Dezenas de pessoas morreram, e outras ficaram queimadas", completou o jornal. "Um botijão de gás de um dos passageiros é a possível causa das chamas que destruíram o ônibus", afirmou o jornal The Herald no. "Dezenas de pessoas morreram, e outras ficaram queimadas", completou o jornal.

Os passageiros começaram a respirar gás no interior do veículo e quando o motorista acendeu as luzes para ver que acontecia, o fogo começou, explicaram vários dos feridos em entrevista à televisão estatal "ZBC".

Jornal local diz que vazamento de gás de botijão carregado por passageiro causou o incêndio Crédito: AP

O porta-voz da polícia para a província de Matabeleland South, cuja capital é Gwanda, Philisani Ndebele, disse que as investigações do caso estão em andamento.

A Cruz Vermelha do Zimbábue foi para a área para ajudar os feridos, como publicou no seu perfil da rede social Twitter.