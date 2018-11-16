Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Incêndio em ônibus deixa pelo menos 42 mortos no Zimbábue
Tragédia

Incêndio em ônibus deixa pelo menos 42 mortos no Zimbábue

Mais de 20 passageiros do veículo ficaram feridos e polícia diz que investigação sobre o caso ainda está em andamento

Publicado em 16 de Novembro de 2018 às 17:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2018 às 17:02
Veículo ficou completamente destruído após ser consumido pelas chamas Crédito: AP
Pelo menos 42 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas no Zimbábue em decorrência de um incêndio em um ônibus na cidade de Gwanda, no sudoeste do país, informaram nesta sexta-feira (16), fontes policiais.
O acidente aconteceu na quinta-feira durante a noite, quando o ônibus de passageiros viajava pela estrada de Bulawayo rumo à África do Sul, afirmou a porta-voz nacional da polícia, subcomissária Charity Charamba, em declarações ao jornal "The Herald".
Embora as autoridades não tenham falado qual foi a causa do acidente, o veículo ficou totalmente queimado, como se observa em imagens publicadas nas redes sociais.
"Um botijão de gás de um dos passageiros é a possível causa das chamas que destruíram o ônibus", afirmou o jornal The Herald no Twitter. "Dezenas de pessoas morreram, e outras ficaram queimadas", completou o jornal.
Os passageiros começaram a respirar gás no interior do veículo e quando o motorista acendeu as luzes para ver que acontecia, o fogo começou, explicaram vários dos feridos em entrevista à televisão estatal "ZBC".
Jornal local diz que vazamento de gás de botijão carregado por passageiro causou o incêndio Crédito: AP
O porta-voz da polícia para a província de Matabeleland South, cuja capital é Gwanda, Philisani Ndebele, disse que as investigações do caso estão em andamento.
A Cruz Vermelha do Zimbábue foi para a área para ajudar os feridos, como publicou no seu perfil da rede social Twitter.
Na semana passada, 47 pessoas morreram em uma batida entre dois ônibus na estrada entre Harare, capital, e a cidade de Rusape, ao leste. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados