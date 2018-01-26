Incêndio em hospital na Coreia do Sul deixa ao menos 41 mortos

Um incêndio em um hospital na Coreia do Sul deixou, pelo menos, 41 mortos e 79 feridos nesta sexta-feira, 26, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

A suspeita é de que o fogo começou por volta das 7h30 no horário local em uma sala de emergência do primeiro andar do prédio principal do Sejong Hospital. "Dois enfermeiros disseram que viram o fogo entrar na sala de emergência", contou Choi Man-Woo, um porta-voz dos bombeiros. O incêndio foi apagado em uma hora e 40 minutos.

As vítimas fatais, cujas identidades são desconhecidas, aparentam ter morrido por inalação de gás tóxico, disse os bombeiros. Nove pessoas ficaram gravamente feridas enquanto 70 tiveram ferimentos leves.

O edifício de seis andares tinha uma casa de repouso para idosos adjacente, de onde 94 pacientes foram retirados sem ferimentos. A transferência de 15 pessoas que estavam da unidade de terapia intensiva (UTI) do prédio principal, no terceiro andar, demorou mais porque os socorristas tiveram de atuar sob supervisão médica. Um total de 111 pacientes e funcionários foram transferidos para seis outros hospitais próximos.

O hospital fica na cidade de Miryang, no sudeste do país. Em imagens de vídeo e fotos, via-se um helicóptero sobrevoando o local, que estava envolto em uma nuvem de fumaça e rodeado por vários caminhões dos bombeiros. Imagens pubicadas nas redes sociais mostram um paciente se agarrando a uma corda lançada pelo helicóptero e outro passando por uma janela para alcançar a escada.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas, informou a polícia. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-In, manteve uma reunião de emergência com seus conselheiros para determinar as medidas que deviam ser tomadas, informou a presidência.

Esse incêdio é o pior já vivido pelo país asiático em mais de uma década. Em dezembro do ano passado, 29 pessoas morreram em um incêndio em um ginásio da cidade de Jecheon, no norte da Coreia do Sul. A catástrofe foi atribuída à escassez de saídas de emergência, aos materiais inflamáveis utilizados no local e à posição de um veículo mal estacionado que bloqueou o acesso dos carros de emergência.