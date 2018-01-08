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Incêndio

Incêndio atinge Trump Tower em Nova York

Imagens aéreas registram ação dos bombeiros no topo do prédio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 13:57

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 13:57

Bombeiros trabalham para apagar chamas no topo da Trump Tower, em Nova York Crédito: Reprodução
Imagens aéreas veiculadas por redes de televisão americanas mostraram nesta segunda-feira um incêndio na Trump Tower, no centro de Manhattan, em Nova York. É possível ver a ação de bombeiros no topo do edifício de luxo de 58 andares, um dos empreendimentos da rede imobiliária do presidente americano Donald Trump.
Segundo a rede CBS, o Departamento de Bombeiros de NY confirmou que receberam um chamado de ajuda às 6h58 (9h58 em Brasília). O prédio fica localizado na Quinta Avenida, uma das vias mais movimentadas de Nova York, que foi fechada pelos serviços de emergência.
O prédio abriga a sede da Trump Organization, companhia imobiliária do republicano. Normalmente, o edifício dispõe de grande contingente de segurança, sobretudo durante grandes eventos públicos em Manhattan.
Nos primeiros meses de mandato, a primeira-dama Melania Trump e filho mais novo do presidente, Barron, moraram na Trump Tower, mas se mudaram para a Casa Branca em junho.
Nas redes sociais, internautas publicaram imagens da fumaça sobre a Trump Tower.

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