Incêndio atinge pavilhão da COP30 em Belém

Um incêndio atinge um dos pavilhões da COP30, em Belém; não há informações sobre feridos.

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 14:44

Um incêndio atinge um dos pavilhões da COP30, em Belém (PA), na tarde desta quinta-feira (20).

Seguranças pediram para que as pessoas saíssem do local.

Ainda não há mais informações sobre a proporção ou a causa do incêndio. Também não há informações sobre feridos.

