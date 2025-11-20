Incêndio atinge pavilhão da COP30 em Belém

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 14:44
Um incêndio atinge um dos pavilhões da COP30, em Belém (PA), na tarde desta quinta-feira (20).
Seguranças pediram para que as pessoas saíssem do local.
Ainda não há mais informações sobre a proporção ou a causa do incêndio. Também não há informações sobre feridos.
Essa reportagem está em atualização
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o