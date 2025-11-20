Home
Incêndio atinge pavilhão da COP30 em Belém

Um incêndio atinge um dos pavilhões da COP30, em Belém; não há informações sobre feridos.

Leandro Prazeres e Thais Carrança

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 14:44

Um incêndio atinge um dos pavilhões da COP30, em Belém (PA), na tarde desta quinta-feira (20).

Seguranças pediram para que as pessoas saíssem do local.

Ainda não há mais informações sobre a proporção ou a causa do incêndio. Também não há informações sobre feridos.

Essa reportagem está em atualização

