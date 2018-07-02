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Descanso

Imperador japonês Akihito cancela compromissos devido a anemia cerebral

O 125.º imperador do Japão deve deixar o cargo em abril de 2019, em virtude de uma lei especial que o autoriza a abdicar

Publicado em 02 de Julho de 2018 às 12:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2018 às 12:01
Emperador Akihito
O imperador japonês Akihito, de 84 anos, está sofrendo de anemia cerebral e deverá manter repouso, anunciou o porta-voz do governo nesta segunda-feira, 2.
"Sua Majestade, o imperador Akihito, sentiu-se repentinamente mal, às 4h da manhã (18h de domingo em Brasília), vítima de náuseas, tonturas e uma sudorese excessiva provocadas por uma anemia cerebral", declarou Yoshihide Suga em sua conversa com a imprensa.
As atividades previstas para o dia foram canceladas porque Akihito "precisa de descanso", acrescentou.
Akihito, 125.º imperador do Japão, reina desde janeiro de 1989. Ele deve deixar o cargo em abril de 2019, em virtude de uma lei especial que o autoriza a abdicar.
Em agosto de 2016, Akihito fez um pronunciamento pela televisão, no qual compartilhou suas dúvidas em relação à capacidade de continuar cumprindo, "de corpo e alma", as obrigações relacionadas à sua função de "símbolo do povo e da unidade da nação".
Essa declaração foi então interpretada como um desejo de abdicar a favor de seu primogênito, o príncipe Naruhito, de 58 anos, uma possibilidade que não estava contemplada na legislação sobre a casa imperial. Por isso, aprovou-se uma lei excepcional que lhe permite abdicar, mas que não se aplicará a seus sucessores. 
 

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