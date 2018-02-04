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Afogamento

Imigrantes são encontrados mortos na Costa Marroquina

Todos os anos, milhares de imigrantes tentam chegar à Espanha fazendo o perigoso cruzamento do mar Mediterrâneo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2018 às 19:23

Publicado em 04 de Fevereiro de 2018 às 19:23

Autoridades espanholas informaram que imigrantes foram encontrados mortos perto da costa de Marrocos. A chefe de comunicação para o governo regional de Melilla, Irene Flores, afirmou neste domingo que a guarda civil espanhola encontrou o corpo de um homem subsaariano. Segundo ela, outros corpos foram encontrados nas águas do Marrocos no sábado, mas foram recuperados por navios de patrulha marroquinos.
A mídia espanhola relatou que, no total, cerca de 20 corpos foram retirados do mar. Aparentemente, seriam imigrantes que se afogaram quando o barco em que estavam afundou, tentando alcançar o território espanhol.
Todos os anos, milhares de imigrantes tentam chegar à Espanha fazendo o perigoso cruzamento do mar Mediterrâneo ou entrando em Melilla e Ceuta, enclaves espanhóis na África, tanto por terra como por mar.
Fonte: Associated Press

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