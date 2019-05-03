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Católica

Igreja do Sri Lanka cancela missas de domingo por temor de novos ataques

No Domingo de Páscoa, vários atentados suicidas contra igrejas e hotéis de luxo deixaram 257 mortos

Publicado em 

03 mai 2019 às 09:16

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 09:16

Explosões em hotéis de luxo e igrejas católicas deixam mortos e feridos no Sri Lanka Crédito: Reprodução/Twitter/Sri Lanka Tweet
A Igreja Católica do Sri Lanka suspendeu as missas de domingo em razão de "ameaças específicas" de novos atentados contra ao menos dois templos, em um país ainda em luto pelos massacres do Domingo de Páscoa.
A medida foi anunciada por um porta-voz do cardeal Malcolm Ranjith. No Domingo de Páscoa, vários atentados suicidas contra igrejas e hotéis de luxo deixaram 257 mortos, de acordo com um balanço das autoridades. No domingo passado, o cardeal Ranjith celebrou uma missa privada que foi exibida ao vivo pela televisão.
Na quarta-feira, os partidos políticos cancelaram as manifestações previstas para o 1º de Maio por medo de novos atentados. (Com agências internacionais)

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