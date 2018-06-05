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Casados há 56 anos

Idoso aprende a aplicar maquiagem para ajudar mulher que perdeu visão

A história do casal motivou o maquiador de Kim Kardashian a convidá-lo para uma aula dele

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 12:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 12:11
O maquiador de Kim Kardashian convidou os dois para participarem de uma aula dele em Londres Crédito: Reprodução/Instagram
Um homem de 84 anos aprendeu a fazer maquiagem para ajudar a mulher dele que tinha começado a perder a visão. A bela história do casal irlandês chamou tanta atenção que o maquiador de Kim Kardashian convidou os dois para participarem de uma aula dele em Londres.
"Nós estamos casados há 56 anos. Estamos apenas aproveitando a vida", disse Des em entrevista à BBC. "E nós ainda somos casados", reitera Mona.
"O olho esquerdo dela está muito ruim, não vê nada", explica o marido, que foi em busca de aulas de maquiagem para fazer com que a mulher ainda se sinta bem.
Des chegou até a maquiadora Rosie, da Irlanda. "Ele estava me contando a história de Mona, que sua visão estava muito ruim e que ela era incapaz de segurar as coisas adequadamente. Ela tremia muito as mãos", contou a profissional.
"Des pegou os pincéis da minha mão e quis tentar", disse Rosie. Segundo ela, o homem fazia tudo naturalmente, com muita habilidade.
A história chegou ao conhecimento de Mario Dedivanovic, maquiador de Kim Kardashian. "Mario foi tocado pela história e disse ao seu gerente 'eu quero os dois na minha aula master em Londres'", conta Des.
"Foi um esforço para mim perceber quão grande era isso", disse Mona. "Mona e eu concordamos com uma coisa: menos é mais", afirma Des.

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