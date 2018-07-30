Humanidade terá esgotado recursos renováveis de 2018 em 1º de agosto

- Crédito: Maria Silane Souza da Silva

A humanidade terá consumido no dia 1.º de agosto o conjunto de recursos que a natureza pode renovar em um ano e viverá "em dívida" durante cinco meses, segundo a ONG Global Footprint Network.

O dia é "a data em que teremos utilizado todas as árvores, toda a água, o solo fértil e os peixes que a Terra pode nos fornecer em um ano", explica Valérie Gramond do Wild World Fund, vinculado ao Global Footprint Network, que lembrou que esta data chega cada vez mais rápido.

"Também teremos emitido mais dióxido de carbono do que as florestas podem absorver", acrescentou ela. "Atualmente faz falta o equivalente a 1,7 planeta Terra para satisfazer nossas necessidades", enfatizou o WWF em um comunicado.

O dia 1.º de agosto é o mais cedo já registrado desde que teve início a contagem do "Dia da Sobrecarga da Terra", no início dos anos 1970. Na ocasião, os recursos foram esgotados em 29 de dezembro. Em 2017, a data já havia sido antecipada para 3 de agosto.

Desde então, "o esgotamento dos recursos se acelerou em razão do consumo excessivo e do desperdício de comida", explicou Valérie, que lembrou que, no mundo, um terço dos alimentos acaba na lata de lixo. Este desperdício de recursos naturais varia de acordo com os países.

"Temos responsabilidades distintas, já que pequenos países pouco povoados como Catar ou Luxemburgo têm uma pegada ecológica muito importante", afirma Pierre Cannet do WWF.

Se o conjunto da humanidade vivesse como os habitantes do Catar ou de Luxemburgo, o "Dia da Sobrecarga da Terra" seria registrado em 9 e 19 de fevereiro, respectivamente. Em compensação, em um país como o Vietnã, a data só aconteceria em 21 de dezembro.

"Temos de passar de um grito de alerta para uma convocação à ação", defendeu Pierre Cannet, que se mostra preocupado com o aumento das emissões de gás carbônico em 2017, depois de três anos de estabilidade.

No site do "Dia da Sobrecarga da Terra" são propostas várias soluções para inverter a tendência atual: replantar o modelo das cidades, impulsionar as energias renováveis, reduzir o desperdício de comida e o consumo excessivo de carne e limitar o crescimento demográfico.