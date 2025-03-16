Houthis no Iêmen: a escalada de tensão após ataque dos EUA

Míssil é lançado após EUA iniciarem ataque contra houthis no Iêmen Crédito: Reuters

A operação militar é a maior lançada pelos EUA desde a posse do presidente Donald Trump, que citou os ataques do grupo a embarcações no Mar Vermelho entre as justificativas para os bombardeios.

O republicano havia adicionado o grupo à lista do que os EUA consideram "organizações terroristas estrangeiras" dias depois de assumir a Casa Branca.

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth disse no domingo (16/3) à rede de TV Fox News que a campanha contra os houthis deve se estender até que eles se desmobilizem completamente: "No momento em que os houthis disserem 'Pararemos de atirar contra seus navios', 'Pararemos de atirar contra seus drones', a campanha se encerra. Até lá, ela será implacável".

"Trata-se de colocar um fim nos disparos contra ativos naquela hidrovia tão importante, para retomar a liberdade de navegação, que é um interesse nacional central dos Estados Unidos, e o Irã tem capacitado os houthis por tempo demais", ele disse. "É melhor eles recuarem."

Em um comunicado, o gabinete político dos houthis disse estar preparado para enfrentar "escalada com escalada".

A Rússia — que é aliada do Irã, país que é apontado como um dos financiadores do grupo iemenita — se manifestou pedindo o fim dos ataques.

Em ligação com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, argumentou pela abertura de um diálogo político entre as partes, "para encontrar uma solução que evite mais derramamento de sangue".

Já o Irã condenou os bombardeios, classificando-os como uma "grande violação" da carta da ONU e do Direito internacional. O ministro das Relações Exteriores Iraniano, Abbas Araqchi, afirmou que o governo americano não tinha "nenhuma autoridade nem direito de ditar a política externa iraniana".

"Coloque um fim no apoio ao genocídio e terrorismo empreendidos por Israel", o chanceler postou no X no domingo. "Pare de matar o povo iemenita."

O ministério da Saúde controlado pelos houthis divulgou que o número de mortos nos ataques chegou a 31 e que há 101 feridos.

Fumaça em bairro da capital do Iêmen, Sanaa, após bombardeio americano Crédito: Getty Images

Região estratégica para o comércio marítimo

Desde novembro de 2023 os houthis têm atacado navios mercantes no Mar Vermelho e no Golfo de Aden usando mísseis, drones e barcos pequenos.

Israel também vem realizando ataques aéreos contra os houthis desde o último mês de julho, em retaliação aos 400 mísseis e drones que os militares israelenses afirmam terem sido lançados no país a partir do Iêmen, a maioria dos quais foi abatida.

Desde o início da crise na região, grandes companhias de navegação foram forçadas a parar de usar a rota marítima que passa pelo Mar Vermelho — que concentra quase 15% do tráfego comercial marítimo global — e usar uma rota bem mais longa, passando pelo sul da África.