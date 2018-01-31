Hotel luxuoso de apenas uma suíte fica no alto de guindaste

Hotel suspenso por guindaste Crédito: Divulgação

Para os amantes do chamado luxo excêntrico, não há limites. E foi exatamente o que o empresário dinamarquês Klaus Kastbjerg pensou ao construir The Krane (O Guindaste), um hotel de apenas uma suíte a 150 metro de altura. O projeto inusitado, no porto de Nordhavan, foi desenvolvido pelo escritório de arquitetura Arcgency que transformou uma grua de carvão, abandonada desde os anos 70, em um suíte com spa e até sala de reuniões.

O mini-apartamento exclusivo é luminoso e a vista é de tirar o fôlego. A estrutura em ferro e toda envidraçada se estende em três níveis, cada uma com uma finalidade diversa. E podem até ser alugadas separadamente. No primeiro andar se encontra um espaço de 40 metros quadrados destinado para reuniões de trabalho enquanto no térreo há uma área para eventos. A suíte para duas pessoas com direito a uma sala de estar fica no último andar.