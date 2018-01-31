Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Hotel luxuoso de apenas uma suíte fica no alto de guindaste
Criatividade

Hotel luxuoso de apenas uma suíte fica no alto de guindaste

O mini-apartamento exclusivo tem estrutura de ferro e vidro, que se estende em três níveis. Uma noite no hotel custa 2500 euros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2018 às 12:09

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 12:09

Hotel suspenso por guindaste Crédito: Divulgação
Para os amantes do chamado luxo excêntrico, não há limites. E foi exatamente o que o empresário dinamarquês Klaus Kastbjerg pensou ao construir The Krane (O Guindaste), um hotel de apenas uma suíte a 150 metro de altura. O projeto inusitado, no porto de Nordhavan, foi desenvolvido pelo escritório de arquitetura Arcgency que transformou uma grua de carvão, abandonada desde os anos 70, em um suíte com spa e até sala de reuniões.
O mini-apartamento exclusivo é luminoso e a vista é de tirar o fôlego. A estrutura em ferro e toda envidraçada se estende em três níveis, cada uma com uma finalidade diversa. E podem até ser alugadas separadamente. No primeiro andar se encontra um espaço de 40 metros quadrados destinado para reuniões de trabalho enquanto no térreo há uma área para eventos. A suíte para duas pessoas com direito a uma sala de estar fica no último andar.
São 50 metros quadrados decorados com móveis minimalistas feitos sob medida. O preto é cor dominante, uma escolha que faz alusão a carga transportada pelo velho guindaste: o carvão. "Este não é um hotel para quem pensa em relaxar. É para os que querem se apreciar o extraordinário panorama com exclusividade", se antecipa o visionário proprietário dinamarquês diante do valor de 2500 euros por noite, que ainda inclui serviço de transfer no aeroporto, café da manhã, um concierge e um automóvel sempre à disposição do cliente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como foi a prisão de major do ES e onde ele ficará detido
Imagem de destaque
'Ele é psicopata. Não pode estar nas ruas', diz irmã de vítima de PM no ES
Imagem de destaque
Agenda HZ: Ana Castela, Marvvila, festival de torresmo e muito teatro neste fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados