Hospital divulga imagens de garotos resgatados de caverna na Tailândia

Durante coletiva, hospital divulgou imagens de crianças internadas após resgate em caverna. Grupo está em área isolada, medida adotada para evitar possíveis infecções Crédito: AP

O hospital tailandês onde os 12 meninos e seu treinador estão se recuperando depois do resgate de uma caverna inundada no norte do país divulgou um vídeo do grupo nesta quarta-feira, 11. As imagens mostram as crianças em camas de hospital, utilizando máscaras, conversando com enfermeiras e fazendo sinais com as mãos. No momento, o grupo está em isolamento, medida adotada para prevenir possíveis infecções.

Alguns dos pais são vistos chorando e acenando para as crianças por trás do vidro. Segundo o diretor do hospital, Chaiwetch Thanapaisal, o grupo é "forte na mente e no coração". Conforme a situação dos pacientes melhorar, as equipes médicas afirmaram que o contato mais próximo será possível, mas ainda com o uso de roupas esterilizadas.

Segundo o inspetor de saúde pública Thongchai Lertwilairratanapong, os 12 meninos e seu treinador "cuidaram bem de si mesmos". Ele concedeu entrevista no hospital da cidade de Chiang Rai, onde o grupo está se recuperando. De acordo com Thongchai, os jogadores perderam, em média, 2 quilos durante o período de 18 dias e, antes de serem encontrados por mergulhadores britânicos, sobreviveram bebendo a água que pingava dentro da câmara.

"O que é necessário é água, que a caverna tem, e nessa época há muita água na caverna e eles escolheram água limpa para beber", disse.

Os garotos que foram resgatados ainda no domingo já podem comer normalmente e andar, enquanto os que saíram entre segunda e terça ainda estão comendo alimentos suaves. Segundo o inspetor, o grupo que saiu da caverna na terça-feira apresentou leve infecção nos pulmões, enquanto dois do primeiro grupo resgatado tiveram infecção pulmonar e vão precisar de medicamento por sete dias.