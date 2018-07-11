Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Hospital divulga imagens de garotos resgatados de caverna na Tailândia
Recuperação

Hospital divulga imagens de garotos resgatados de caverna na Tailândia

Imagens mostram crianças em ala isolada, utilizando máscaras e conversando com equipe médica; único contato autorizado com parentes é através de uma barreira de vidro

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 13:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 13:23
Durante coletiva, hospital divulgou imagens de crianças internadas após resgate em caverna. Grupo está em área isolada, medida adotada para evitar possíveis infecções Crédito: AP
O hospital tailandês onde os 12 meninos e seu treinador estão se recuperando depois do resgate de uma caverna inundada no norte do país divulgou um vídeo do grupo nesta quarta-feira, 11. As imagens mostram as crianças em camas de hospital, utilizando máscaras, conversando com enfermeiras e fazendo sinais com as mãos. No momento, o grupo está em isolamento, medida adotada para prevenir possíveis infecções.
Alguns dos pais são vistos chorando e acenando para as crianças por trás do vidro. Segundo o diretor do hospital, Chaiwetch Thanapaisal, o grupo é "forte na mente e no coração". Conforme a situação dos pacientes melhorar, as equipes médicas afirmaram que o contato mais próximo será possível, mas ainda com o uso de roupas esterilizadas.
Segundo o inspetor de saúde pública Thongchai Lertwilairratanapong, os 12 meninos e seu treinador "cuidaram bem de si mesmos". Ele concedeu entrevista no hospital da cidade de Chiang Rai, onde o grupo está se recuperando. De acordo com Thongchai, os jogadores perderam, em média, 2 quilos durante o período de 18 dias e, antes de serem encontrados por mergulhadores britânicos, sobreviveram bebendo a água que pingava dentro da câmara.
"O que é necessário é água, que a caverna tem, e nessa época há muita água na caverna e eles escolheram água limpa para beber", disse.
Os garotos que foram resgatados ainda no domingo já podem comer normalmente e andar, enquanto os que saíram entre segunda e terça ainda estão comendo alimentos suaves. Segundo o inspetor, o grupo que saiu da caverna na terça-feira apresentou leve infecção nos pulmões, enquanto dois do primeiro grupo resgatado tiveram infecção pulmonar e vão precisar de medicamento por sete dias.
O inspetor informou ainda que o grupo também terá sua saúde mental avaliada. Segundo especialistas, a união do time e sua juventude são fatores que devem contribuir em na recuperação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados