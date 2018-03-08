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Incêndio

Hóspedes despencam de apartamento em chamas e sobrevivem na Turquia

Apesar dos graves ferimentos, as duas hóspedes sobreviveram

Publicado em 08 de Março de 2018 às 17:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 17:17
Mulher cai do sexto andar de hotel ao tentar fugir de incêndio Crédito: Reprodução | YouTube (World News)
Duas hóspedes caíram de um apartamento em chamas no sexto andar de hotel em Izmir, na Turquia, na manhã de quarta-feira (7).
Inicialmente, as duas mulheres se refugiaram no parapeito. Com o avanço das chamas, uma delas tentou passar para o prédio vizinho, mas escorregou e caiu de costas. Pouco depois, a outra hóspede do Alican Hotel se atirou.
Apesar dos graves ferimentos, as duas sobreviveram, segundo informações da emissora DHA. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio.
VEJA VÍDEO DOCUMENTANDO O HORROR EM IZMIR

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