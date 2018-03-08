Hóspedes despencam de apartamento em chamas e sobrevivem na Turquia

Mulher cai do sexto andar de hotel ao tentar fugir de incêndio Crédito: Reprodução | YouTube (World News)

Duas hóspedes caíram de um apartamento em chamas no sexto andar de hotel em Izmir, na Turquia, na manhã de quarta-feira (7).

Inicialmente, as duas mulheres se refugiaram no parapeito. Com o avanço das chamas, uma delas tentou passar para o prédio vizinho, mas escorregou e caiu de costas. Pouco depois, a outra hóspede do Alican Hotel se atirou.

Apesar dos graves ferimentos, as duas sobreviveram, segundo informações da emissora DHA. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio.