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Morto vivo

Horas depois de ser dado como morto por três médicos, homem acorda

O detento Gonzalo Montoya Jimenez foi encontrado inconsciente em um presídio de Asturias, na Espanha, e os médicos disseram que viram sinais clínicos de morte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2018 às 12:47

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 12:47

Homem foi dado como morto e os familiares já estavam sendo avisados, quando, de repente, ele acordou. Foto ilustrativa Crédito: Foto: Pixabay
Por volta das 8 horas do último domingo, 8, o detento Gonzalo Montoya Jiménez foi encontrado inconsciente no Centro Penitenciário de Asturias, na Espanha. Os médicos foram chamados e, ao chegarem ao local, constataram: ele não tinha pulso. Ele foi dado como morto, seu corpo foi levado ao Instituto Médico Legal de Oviedo e, após a autópsia, foi dado como morto. As informações são do jornal El Mundo.
Os funcionários do local então começaram a avisar os familiares de Gonzalo sobre sua morte, que foi constatada por três médicos forenses. Neste momento, o corpo do detento já estava marcado com caneta sobre as partes que deveriam ser cortadas e examinadas. De repente, os médicos escutaram um barulho: Gonzalo estava vivo.
O homem foi então levado às pressas para o Hospital Universitário Central de Asturias em uma ambulância e, lá, foi tratado e "voltou a vida". A família de Gonzalo disse aos médicos que ele já teve ataques de epilepsia, e acreditam que a "morte" tenha algo a ver com isso. Por enquanto, o caso ainda está sendo investigado pelas autoridades.
De acordo com o La Voz de Asturias, representantes da penitenciária disseram que ainda estão investigando o que aconteceu. Ainda segundo o jornal, os familiares acreditam que apenas um médico viu o corpo e os outros dois apenas assinaram o documento constatando a morte.

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