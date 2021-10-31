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Durante o Halloween

Homem vestido de Coringa ataca e fere passageiros de trem no Japão

O ataque ocorreu na linha expressa Keio com destino a Shinjuku, a estação ferroviária mais movimentada do mundo, por volta das 20h (8h em Brasília), quando muitas pessoas se dirigiam ao centro da cidade para festas de Halloween

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 12:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 out 2021 às 12:41
Um homem fantasiado do personagem Coringa, vilão da série Batman, atacou passageiros com faca e um líquido inflamável em uma linha de trem de Tóquio na noite deste domingo (31), deixando dez feridos.
O ataque ocorreu na linha expressa Keio com destino a Shinjuku, a estação ferroviária mais movimentada do mundo, por volta das 20h (8h em Brasília), quando muitas pessoas se dirigiam ao centro da cidade para festas de Halloween.
A polícia prendeu o agressor, de 24 anos, que também havia espalhado pelo trem um fluido que iniciou um incêndio, segundo a imprensa local. Um homem de 60 anos ficou ferido gravemente após ser esfaqueado.
Um vídeo carregado no Twitter e transmitido pela emissora NHK mostrou pessoas fugindo do vagão onde ocorreu o ataque. Outro vídeo mostrava passageiros se espremendo para sair pelas janelas do trem, que fez uma parada de emergência numa plataforma.
"Achei que fosse uma pegadinha de Halloween", disse uma testemunha ao jornal Yomiuri, relembrando o momento em que viu outros passageiros correndo em pânico em direção ao seu vagão. "Então, vi um homem caminhando para cá, acenando lentamente com uma longa faca." Ele disse que havia sangue no utensílio.
O serviço da linha foi parcialmente suspenso, no momento em que os eleitores japoneses foram às urnas votar na eleição.
Imagens de TV mostraram dezenas de bombeiros, policiais e veículos de emergência fora da estação.

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