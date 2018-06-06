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Homem rouba tanque de guerra e arrasta polícia em perseguição

Ainda não se sabe o que levou o homem a roubar o veículo de um quartel da Guarda Nacional

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 14:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 14:28
Ainda não se sabe o que levou o homem a roubar o veículo de um quartel da Guarda Nacional Crédito: Pixabay
As imagens de um tanque de guerra percorrendo as ruas do condado de Nottaway, nos Estados Unidos, viralizaram nas redes sociais na noite da terça-feira, 5. Um tenente roubou o veículo de um quartel da Guarda Nacional norte-americana e arrastou a polícia local em uma perseguição que durou mais de duas horas. Ainda não se sabe o que levou o homem, cuja identidade não foi revelada, a fazer isso.
Em entrevista para a emissora NBC Washington, um assessor da polícia do condado afirmou que a equipe não conseguiria interceptar o tanque - um veículo projetado para o combate - como aconteceria em uma perseguição comum. Por isso, o trabalho realizado foi de movimentação para evitar áreas de concentração urbana até que o combustível do veículo acabasse.
O tanque M577, que tem velocidade máxima de 65 km/h e não possui armas, serve como transporte de pessoas e base de comando avançada. A polícia informou que o suspeito resistiu à ordem de prisão e teve que ser paralisado com um taser (conhecidas como armas de choque) para ser transportado a um hospital militar, onde foi tratado para ferimentos leves.
Veja abaixo alguns dos vídeos da perseguição postados nas redes sociais.

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