Homem rouba tanque de guerra e arrasta polícia em perseguição

Ainda não se sabe o que levou o homem a roubar o veículo de um quartel da Guarda Nacional Crédito: Pixabay

As imagens de um tanque de guerra percorrendo as ruas do condado de Nottaway, nos Estados Unidos, viralizaram nas redes sociais na noite da terça-feira, 5. Um tenente roubou o veículo de um quartel da Guarda Nacional norte-americana e arrastou a polícia local em uma perseguição que durou mais de duas horas. Ainda não se sabe o que levou o homem, cuja identidade não foi revelada, a fazer isso.

Em entrevista para a emissora NBC Washington, um assessor da polícia do condado afirmou que a equipe não conseguiria interceptar o tanque - um veículo projetado para o combate - como aconteceria em uma perseguição comum. Por isso, o trabalho realizado foi de movimentação para evitar áreas de concentração urbana até que o combustível do veículo acabasse.

O tanque M577, que tem velocidade máxima de 65 km/h e não possui armas, serve como transporte de pessoas e base de comando avançada. A polícia informou que o suspeito resistiu à ordem de prisão e teve que ser paralisado com um taser (conhecidas como armas de choque) para ser transportado a um hospital militar, onde foi tratado para ferimentos leves.