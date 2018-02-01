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R$ 1,1 mil por semana

Homem recebe carta garantindo seguro-desemprego ao seu cachorro

O caso é mais uma na alta de fraudes previdenciárias que acontecem no Estado norte-americano de Michigan
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 14:30

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 14:30

Em uma situação inusitada, o cachorro do advogado norte-americano Michael Haddock recebeu uma carta avisando que ele teve o benefício de seguro-desemprego aprovado Crédito: Pixabay/groesswang
Michael Haddock, advogado que vive na região metropolitana de Detroit, nos Estados Unidos, recebeu uma carta inusitada na última semana: a agência que controla o seguro-desemprego no Estado de Michigan o avisou que seu cachorro, Ryder, tinha direito a um benefício de US$ 360 (cerca de R$ 1,1 mil) por semana.
A carta estava endereçada para Michael Ryder: Michael é meu nome e Ryder é o meu cachorro. Fiquei surpreso em ver isso, mas dei uma boa risada, disse Haddock à emissora local WZZM. Segundo o advogado, na carta constava que Ryder trabalhava em uma pizzaria local.
A agência acredita que o caso é mais um em uma alta de fraudes previdenciárias que estão acontecendo em Michigan e vai abrir investigação para apurar o que aconteceu. Infelizmente, o benefício de Michael Ryder não será aprovado. É raro que o melhor amigo do homem contribua financeiramente para a sua família e vai continuar assim, brincou Tim Kolan, investigador da agência, em e-mail enviado para a emissora.

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