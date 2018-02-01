Homem recebe carta garantindo seguro-desemprego ao seu cachorro

Michael Haddock, advogado que vive na região metropolitana de Detroit, nos Estados Unidos, recebeu uma carta inusitada na última semana: a agência que controla o seguro-desemprego no Estado de Michigan o avisou que seu cachorro, Ryder, tinha direito a um benefício de US$ 360 (cerca de R$ 1,1 mil) por semana.
A carta estava endereçada para Michael Ryder: Michael é meu nome e Ryder é o meu cachorro. Fiquei surpreso em ver isso, mas dei uma boa risada, disse Haddock à emissora local WZZM. Segundo o advogado, na carta constava que Ryder trabalhava em uma pizzaria local.
A agência acredita que o caso é mais um em uma alta de fraudes previdenciárias que estão acontecendo em Michigan e vai abrir investigação para apurar o que aconteceu. Infelizmente, o benefício de Michael Ryder não será aprovado. É raro que o melhor amigo do homem contribua financeiramente para a sua família e vai continuar assim, brincou Tim Kolan, investigador da agência, em e-mail enviado para a emissora.