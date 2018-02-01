Homem recebe carta garantindo seguro-desemprego ao seu cachorro

Em uma situação inusitada, o cachorro do advogado norte-americano Michael Haddock recebeu uma carta avisando que ele teve o benefício de seguro-desemprego aprovado Crédito: Pixabay/groesswang

Michael Haddock, advogado que vive na região metropolitana de Detroit, nos Estados Unidos, recebeu uma carta inusitada na última semana: a agência que controla o seguro-desemprego no Estado de Michigan o avisou que seu cachorro, Ryder, tinha direito a um benefício de US$ 360 (cerca de R$ 1,1 mil) por semana.

A carta estava endereçada para Michael Ryder: Michael é meu nome e Ryder é o meu cachorro. Fiquei surpreso em ver isso, mas dei uma boa risada, disse Haddock à emissora local WZZM. Segundo o advogado, na carta constava que Ryder trabalhava em uma pizzaria local.