Homem paga multa após 44 anos para limpar a consciência

Uma delegacia nos EUA recebeu cinco dólares e uma nota de desculpas por uma multa não-paga de 1974 Crédito: Pixabay

A delegacia da pequena cidade de Minersville, nos Estados Unidos, recebeu uma carta inusitada na última semana. Uma envelope com US$ 5 (cerca de R$ 20) e uma carta de uma pessoa chamada Dave pedindo desculpas por ter demorado 44 anos para pagar uma multa de trânsito.

Michael Combs, chefe da polícia da cidade, mostrou para a emissora WNEP-TV o conteúdo da nota. "Cara delegacia, eu carreguei essa multa comigo por mais de 40 anos. Sempre tive a intenção de pagá-la. Me desculpe por não dar maiores informações. Com respeito, Dave", dizia a carta.