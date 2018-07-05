Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Homem paga multa após 44 anos para limpar a consciência
Parou em local proibido

Homem paga multa após 44 anos para limpar a consciência

A polícia de Minersville recebeu uma carta com cinco dólares e um pedido de desculpas

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 11:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2018 às 11:15
Uma delegacia nos EUA recebeu cinco dólares e uma nota de desculpas por uma multa não-paga de 1974 Crédito: Pixabay
A delegacia da pequena cidade de Minersville, nos Estados Unidos, recebeu uma carta inusitada na última semana. Uma envelope com US$ 5 (cerca de R$ 20) e uma carta de uma pessoa chamada Dave pedindo desculpas por ter demorado 44 anos para pagar uma multa de trânsito.
Michael Combs, chefe da polícia da cidade, mostrou para a emissora WNEP-TV o conteúdo da nota. "Cara delegacia, eu carreguei essa multa comigo por mais de 40 anos. Sempre tive a intenção de pagá-la. Me desculpe por não dar maiores informações. Com respeito, Dave", dizia a carta.
Após parar seu carro em local proibido em 1974, Dave foi multado em US$ 2 e nunca havia quitado a dívida. Ele mandou os três dólares adicionais como forma de cobrir os juros acumulados em todos esses anos. Segundo Combs, a cidade hoje cobra US$ 50 por esse tipo de infração.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados