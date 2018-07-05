Homem paga multa após 44 anos para limpar a consciência

A delegacia da pequena cidade de Minersville, nos Estados Unidos, recebeu uma carta inusitada na última semana. Uma envelope com US$ 5 (cerca de R$ 20) e uma carta de uma pessoa chamada Dave pedindo desculpas por ter demorado 44 anos para pagar uma multa de trânsito.
Michael Combs, chefe da polícia da cidade, mostrou para a emissora WNEP-TV o conteúdo da nota. "Cara delegacia, eu carreguei essa multa comigo por mais de 40 anos. Sempre tive a intenção de pagá-la. Me desculpe por não dar maiores informações. Com respeito, Dave", dizia a carta.
Após parar seu carro em local proibido em 1974, Dave foi multado em US$ 2 e nunca havia quitado a dívida. Ele mandou os três dólares adicionais como forma de cobrir os juros acumulados em todos esses anos. Segundo Combs, a cidade hoje cobra US$ 50 por esse tipo de infração.