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Fatalidade

Homem morre após ser chifrado por touro em festival na Espanha

O evento, chamado Festa do Touro de Aleluia, ocorre desde 1784. Nos últimos anos, cresceram as críticas de entidades de defesa dos direitos dos animais

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 20:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2018 às 20:17
Touro chifra homem em festival na Espanha Crédito: Reprodução/Twitter
Um touro de mais de meia tonelada solto em uma rua de Arcos de la Frontera, nas proximidades de Jerez, na Espanha, acabou matando um homem que participava da corrida para celebrar a Páscoa.
O homem de 45 anos, identificado apenas como B.L.B., foi golpeado várias vezes pelo touro. Ele chegou a ser levado a um hospital, mas não resitiu aos graves ferimentos. B.L.B. teve um dos pulmões perfurado.
VEJA VÍDEO (CENAS FORTES)
O touro Trampero fez outra vítima, mas apesar de ser chifrada no abdome, ela sobreviveu, segundo a mídia local.
O evento no domingo (31), chamado Festa do Touro de Aleluia, ocorre desde 1784. Nos últimos anos, cresceram as críticas de entidades de defesa dos direitos dos animais.

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