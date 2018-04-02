Homem morre após ser chifrado por touro em festival na Espanha

Touro chifra homem em festival na Espanha Crédito: Reprodução/Twitter

Um touro de mais de meia tonelada solto em uma rua de Arcos de la Frontera, nas proximidades de Jerez, na Espanha, acabou matando um homem que participava da corrida para celebrar a Páscoa.

O homem de 45 anos, identificado apenas como B.L.B., foi golpeado várias vezes pelo touro. Ele chegou a ser levado a um hospital, mas não resitiu aos graves ferimentos. B.L.B. teve um dos pulmões perfurado.

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O touro Trampero fez outra vítima, mas apesar de ser chifrada no abdome, ela sobreviveu, segundo a mídia local.