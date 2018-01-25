Homem morde bateria de iPhone para garantir veracidade e ela explode

O vídeo viralizou na internet Crédito: Reprodução | Twitter

Um caso bizarro aconteceu em uma loja de produtos eletrônicos na China na última sexta-feira (19). Um homem mordeu uma bateria de iPhone para garantir sua veracidade e o aparelho explodiu na sua cara, assustando os outros consumidores que estavam na loja.

O vídeo foi captado pelas câmeras de segurança da loja e logo viralizou nas redes sociais. Assim que o homem morde a bateria, uma labareda sai do acessório. Segundo o jornal Taiwan News, o homem não sofreu ferimentos por conta da explosão.