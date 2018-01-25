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Bizarro

Homem morde bateria de iPhone para garantir veracidade e ela explode

O caso aconteceu na China, na última sexta-feira (19)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 20:40

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 20:40

O vídeo viralizou na internet Crédito: Reprodução | Twitter
Um caso bizarro aconteceu em uma loja de produtos eletrônicos na China na última sexta-feira (19). Um homem mordeu uma bateria de iPhone para garantir sua veracidade e o aparelho explodiu na sua cara, assustando os outros consumidores que estavam na loja.
O vídeo foi captado pelas câmeras de segurança da loja e logo viralizou nas redes sociais. Assim que o homem morde a bateria, uma labareda sai do acessório. Segundo o jornal Taiwan News, o homem não sofreu ferimentos por conta da explosão.
A venda de baterias de iPhone aumentou nas últimas semanas desde a confirmação pela Apple que os celulares com baterias antigas têm seu desempenho comprometido. O jornal Taiwan News especula que o homem pode ter mordido a bateria já que as lojas de eletrônicos na China são conhecidas por vender produtos falsificados.

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