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Sortudo

Homem ganha ¤ 1 milhão na loteria pela segunda vez em apenas 18 meses

De acordo com cálculos de professores, ele tinha 1 chance em 16 trilhões de voltar a ganhar o prêmio

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 10:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 10:30
De acordo com cálculos de professores, ele tinha 1 chance em 16 trilhões de voltar a ganhar o prêmio Crédito: Pixabay
Um francês ganhou na loteria  1 milhão pela segunda vez em apenas 18 meses, informou o jornal Le Parisien.
De acordo com cálculos de professores consultados pela publicação, o sortudo tinha 1 chance em 16 trilhões de voltar a ganhar o prêmio chamado My Million, uma loteria adicional da qual participam as pessoas que compram um bilhete da Euromillions na França.
Com participação de 12 países, a Euromillions oferece grandes prêmios que às vezes superam  100 milhões. Ao contrário desta loteria, no sorteio My Million os apostadores não podem escolher seus números, que são gerados pelas máquinas.
O Le Parisien informou que o francês venceu os sorteios dos dias 11 de novembro de 2016 e 18 de maio de 2018.
Em maio, um australiano de Sydney venceu na loteria duas vezes na mesma semana. O homem de 40 anos, que não teve a identidade revelada, ganhou 1.020.487 dólares australianos (US$ 770.000) no primeiro jogo e outros 1.457.834 dólares australianos apenas seis dias depois.

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