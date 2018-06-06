Homem ganha ¤ 1 milhão na loteria pela segunda vez em apenas 18 meses

De acordo com cálculos de professores, ele tinha 1 chance em 16 trilhões de voltar a ganhar o prêmio Crédito: Pixabay

Um francês ganhou na loteria  1 milhão pela segunda vez em apenas 18 meses, informou o jornal Le Parisien.

De acordo com cálculos de professores consultados pela publicação, o sortudo tinha 1 chance em 16 trilhões de voltar a ganhar o prêmio chamado My Million, uma loteria adicional da qual participam as pessoas que compram um bilhete da Euromillions na França.

Com participação de 12 países, a Euromillions oferece grandes prêmios que às vezes superam  100 milhões. Ao contrário desta loteria, no sorteio My Million os apostadores não podem escolher seus números, que são gerados pelas máquinas.

O Le Parisien informou que o francês venceu os sorteios dos dias 11 de novembro de 2016 e 18 de maio de 2018.