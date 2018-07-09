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Asfalto derretido

Homem fica com o pé preso em asfalto que estava mole em estrada

Ele não teve ferimentos porque, segundo os bombeiros, a bota que usava protegeu seu pé
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 10:26

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 10:26

Homem teve seu pé preso em buraco causado pelo derretimento do asfalto Crédito: Twitter/@Tyne_Wear_FRS
Na última quinta-feira, 5, um homem estava andando tranquilo em uma rua de Newcastle, na Inglaterra, quando pisou em um buraco  mas não se tratava de um buraco comum, e sim de asfalto derretido.
"Hoje nós tivemos um incidente em Heaton. Um jovem pisou em asfalto que ainda estava mole e ficou com o pé preso. O asfalto ficou tão mole durante a recente onda de calor que derreteu. Ele ficou calmo e ligou para a emergência. Felizmente, ele não quebrou seu tornozelo, ele estava usando as botas Dr. Martens de seu avô!", disse o perfil do corpo de bombeiros da cidade no Twitter.
Confira fotos abaixo:

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