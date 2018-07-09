Homem fica com o pé preso em asfalto que estava mole em estrada

Na última quinta-feira, 5, um homem estava andando tranquilo em uma rua de Newcastle, na Inglaterra, quando pisou em um buraco  mas não se tratava de um buraco comum, e sim de asfalto derretido.

"Hoje nós tivemos um incidente em Heaton. Um jovem pisou em asfalto que ainda estava mole e ficou com o pé preso. O asfalto ficou tão mole durante a recente onda de calor que derreteu. Ele ficou calmo e ligou para a emergência. Felizmente, ele não quebrou seu tornozelo, ele estava usando as botas Dr. Martens de seu avô!", disse o perfil do corpo de bombeiros da cidade no Twitter.