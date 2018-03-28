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Fuga cinematográfica

Homem escapa de carro da polícia no estilo Indiana Jones

Ele aproveitou uma distração dos agentes e passou por baixo de uma porta que estava se fechando

Publicado em 28 de Março de 2018 às 12:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 12:42
Ele já tinha tentado fugir durante a prisão, que ocorreu em uma abordagem de trânsito Crédito: Reprodução/Pixabay
Aquelas cenas de filme em que alguém escapa da prisão ou da polícia de um jeito surpreendente pode acontecer na vida real. E aconteceu bem no estilo Indiana Jones.
Michael Maldonado foi preso na última segunda-feira, 26, durante uma abordagem no trânsito e levado para a cadeia do condado de Porter que, coincidentemente, fica no Estado americano de Indiana.
Quando o carro da polícia entrou na garagem do prédio, Maldonado aproveitou a distração dos agentes e saiu correndo do carro, passando por baixo da porta que estava se fechando.
Câmeras de segurança registraram o momento, que foi publicado nas redes sociais pelo jornal local Post Tribune. Veja abaixo:
Com a porta fechada, os policiais demoraram para encontrar outra saída. Segundo o NWI Times, antes dessa fuga, Maldonado já tinha tentado fugir de dois policiais durante a prisão, no início daquele dia.
De acordo com o escritório do xerife, um carro roubado perto da cadeia "acredita-se estar ligado" à fuga de Maldonado. Além das duas acusações de fuga, ele foi acusado de posse ilegal de uma seringa, dirigir com habilitação suspensa e resistir à aplicação da lei. Ele ainda está foragido.

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