Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Homem é proibido de entrar no próprio jardim após briga com vizinha
Ameaça

Homem é proibido de entrar no próprio jardim após briga com vizinha

Michael Oram ameaçou Jasmine McMurdo caso ela chegasse perto das plantas

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 11:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2018 às 11:07
Um aposentado londrino foi proibido de entrar em seu próprio jardim após ameaçar uma vizinha que também queria cuidar do local Crédito: Pixabay
O inglês Michael Oram, 74, foi proibido de entrar em seu próprio jardim após a Justiça condená-lo por uma briga que teve com uma vizinha. Jasmine McMurdo, que mora no apartamento abaixo de Oram, entrou com a ação alegando que o aposentado a ameaçou caso ela chegasse perto do jardim comunal do prédio e fez furos no piso, onde propositadamente despejava água na casa de Jasmine.
As brigas começaram quando a mulher começou a cuidar do jardim, que antes era de responsabilidade de Oram. O aposentado alegou na audiência que Jasmine não entende nada de jardinagem e estava estragando as plantas, mas negou que a tivesse ameaçado. Mas Jasmine gravou uma mensagem na qual Oram ameaça ela e seu filho caso cheguem perto do jardim.
A Justiça concordou com a argumentação de Jasmine e proibiu Oram de entrar em seu jardim por um ano, além de condená-lo a uma multa de 500 libras (cerca de R$ 2,5 mil) como danos morais e 998 libras (aproximadamente R$ 5,1 mil) para custear os reparos que as goteiras causaram no apartamento de Jasmine.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Vports
Nova conexão ferroviária no Porto de Vitória vai ajudar a escoar ferro-gusa no ES
Imagem de destaque
Líder de quadrilha de roubo de cargas que agia no ES é preso no RJ

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados