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Bizarro

Homem é preso por entrar em quartos e massagear pés de mulheres em resorts

Mark Anthony Gonzales, de 26 anos,  foi preso nesta quarta-feira (2) pela polícia de South Lake Tahoe, na divisa entre Nevada e Califórnia, nos Estados Unidos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 ago 2023 às 06:30

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 06:30

Um homem foi preso por invadir resorts e acariciar os pés de mulheres enquanto elas dormiam. 
Identificado como Mark Anthony Gonzales, de 26 anos, é investigado por ter entrado nos quartos durante a madrugada de 1º e 3 de julho. Ele foi preso nesta quarta-feira (2) pela polícia de South Lake Tahoe, na fronteira entre Nevada e Califórnia, nos Estados Unidos.
Mark Anthony Gonzales, de 26 anos, foi preso na quarta-feira (2)
Mark Anthony Gonzales, de 26 anos, foi preso na quarta-feira (2) Crédito: Divulgação/Douglas County Sheriff's Office
Nas duas vezes, ele teria invadido os quartos e tocado nos pés das vítimas. O suspeito fugiu correndo quando as mulheres acordaram, de acordo com o gabinete do Xerife de Douglas Country.
As duas vítimas estavam hospedadas no hotel Club Wyndham South Shore, em Nevada. Segundo o relato, elas foram acordadas por volta das 4h30.
"Uma vez lá dentro, ele se posicionou ao pé da cama e esfregou os pés de duas mulheres adultas", diz o comunicado da polícia. Segundo a investigação, as portas estarem destrancadas.
O suspeito foi preso e levado para a prisão do Condado de Merced. A Justiça americana estabeleceu uma fiança no valor de US$ 50 mil (cerca de R$ 245,8 mil).
De acordo com o site de notícias norte-americano Sky news, Gonzales é suspeito de vários outros crimes envolvendo invasão de propriedade, roubo de sapatos femininos, entre outros.

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