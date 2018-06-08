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Homem é picado por cabeça de cobra separada do corpo

Ele recebeu 26 doses de antídoto após ser atacado quando ia se desfazer dos restos mortais do animal

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 13:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 13:38
Cabeça estava no jardim da casa e atacou homem depois de morta Crédito: Pixabay
Um homem da cidade de Corpus Christi, no Texas, teve de tomar 26 doses de antídoto depois de ser picado pela cabeça cortada de uma cobra.
A mulher dele, Jennifer Sutcliffe, disse à rede de notícias local KIII-TV que os dois estavam no jardim de casa quando ela avistou o animal. Ele rapidamente pegou uma pá e decapitou a serpente.
Depois, quando ele foi se desfazer dos restos da cobra, a cabeça reagiu e o mordeu na mão. "Ele ficou com muito veneno no ponto da mordida", disse Jennifer. O homem começou a ter convulsões, perder a visão e ter sangramento interno.
As primeiras 24 horas, segundo a mulher, foram as piores. Os médicos disseram que ele poderia não resistir, mesmo depois das numerosas doses de antídoto.
"Uma pessoa normal que é picada recebe de duas a quatro doses. Ele recebeu 26", disse ela. O caso ocorreu no dia 27 de maio e, mais de uma semana depois, ele está em condições estáveis, mas com as funções dos rins fracas. O cirurgião Michael Halpert disse que, embora possa acontecer, morrer de picada de cobra é raro.

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