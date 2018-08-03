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Denúncia

Homem é multado por alimentar ursos três vezes nos últimos oito anos

Os animais que ele alimentou terão que ser sacrificados

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 10:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 10:22
Um norte-americano foi multado por dar comida a ursos selvagens, o que acarretou nos bichos terem que ser sacrificados pelas autoridades Crédito: Thomas D. Mangelsen/The Washington Post
Um norte-americano do Colorado, nos Estados Unidos, foi multado em US$ 1 mil (cerca de R$ 3,7 mil) por alimentar ursos de forma intencional três vezes nos últimos oito anos. A denúncia foi feita por um morador da cidade de Durango, que viu o homem - cuja identidade não foi revelada - deixando comida para os bichos em seu quintal.
Eu fico me perguntando a razão de alguém fazer isso, disse Matt Thorpe, diretor da agência de parques do Colorado, para o jornal The Durango Herald. Essa ação não é só perigosa para ele ou seus vizinhos, mas também para os ursos, continuou, dizendo que agora os ursos alimentados pelo homem terão que ser sacrificados por conta do seu contato com humanos.
Uma investigação feita pela agência mostrou que o cidadão já havia sido multado pela mesma transgressão duas outras vezes, em 2010 e 2012. Se ele for pego novamente dando comida para os animais selvagens, pode levar uma nova multa de mil dólares.

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