Homem é multado por alimentar ursos três vezes nos últimos oito anos

Um norte-americano foi multado por dar comida a ursos selvagens, o que acarretou nos bichos terem que ser sacrificados pelas autoridades Crédito: Thomas D. Mangelsen/The Washington Post

Um norte-americano do Colorado, nos Estados Unidos, foi multado em US$ 1 mil (cerca de R$ 3,7 mil) por alimentar ursos de forma intencional três vezes nos últimos oito anos. A denúncia foi feita por um morador da cidade de Durango, que viu o homem - cuja identidade não foi revelada - deixando comida para os bichos em seu quintal.

Eu fico me perguntando a razão de alguém fazer isso, disse Matt Thorpe, diretor da agência de parques do Colorado, para o jornal The Durango Herald. Essa ação não é só perigosa para ele ou seus vizinhos, mas também para os ursos, continuou, dizendo que agora os ursos alimentados pelo homem terão que ser sacrificados por conta do seu contato com humanos.