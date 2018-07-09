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"Muito quente"

Homem é flagrado andando nu em cidade dos Estados Unidos

'Está muito quente', argumentou ao ser questionado sobre a falta de roupas

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 10:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 10:23
Cidade de Burlington, nos Estados Unidos Crédito: David Wilson/ Creative Commons
Um homem decidiu dar uma volta nu no centro de Burlington, cidade norte-americana do estado de Vermont, nesta quinta, 5.
A Burlington Free Press relata que o homem vestindo apenas um chapéu, tênis e uma sacola verde e amarela andou em torno de Burlington na tarde de calor intenso.
Quando perguntado por que ele decidiu sair ao ar livre sem roupas, o homem disse: "Está muito quente". Ele se recusou a se identificar.
Vermont estava sob um aviso de calor naquele dia, com o Serviço Nacional de Meteorologia prevendo um índice de calor de 39º graus.
O homem disse que não está fazendo nada além de se divertir.

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