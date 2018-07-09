Homem é flagrado andando nu em cidade dos Estados Unidos

Cidade de Burlington, nos Estados Unidos Crédito: David Wilson/ Creative Commons

Um homem decidiu dar uma volta nu no centro de Burlington, cidade norte-americana do estado de Vermont, nesta quinta, 5.

A Burlington Free Press relata que o homem vestindo apenas um chapéu, tênis e uma sacola verde e amarela andou em torno de Burlington na tarde de calor intenso.

Quando perguntado por que ele decidiu sair ao ar livre sem roupas, o homem disse: "Está muito quente". Ele se recusou a se identificar.

Vermont estava sob um aviso de calor naquele dia, com o Serviço Nacional de Meteorologia prevendo um índice de calor de 39º graus.