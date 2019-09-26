Homem é encontrado sem roupas horas depois de usar LSD em parque da Disney

Um suíço de 32 anos foi encontrado sem roupas em uma lagoa do parque Disneyland em Paris, após fazer uso do psicodélico LSD.
Segundo o jornal francês Le Parisien, o homem recebeu a droga da namorada na noite de sexta-feira (20) e imediatamente caiu na lagoa artificial da área Adventureland do parque. Sem ver o namorado retornando à superfície, e percebendo que o parque estava fechando, a mulher alertou os funcionários do local.
A equipe do parque procurou pelo suíço por horas, sem sucesso. Foram mobilizados dez mergulhadores, 12 policiais, 30 bombeiros, 80 funcionários do parque, cães e helicópteros de apoio, segundo o jornal francês.
O homem só foi encontrado no dia seguinte, com vida e nu, por um homem de 44 anos que dirigia a caminho de casa. Ele estava em uma estrada a 2 km do parque e, segundo o homem que o encontrou, caminhava calmamente, seco, mas com alguns arranhões nos braços e pernas.
"Fiquei cara a cara com um homem nu", disse o motorista ao Le Parisien. "Ele estava andando no meio da estrada. Não tinha um centímetro de roupa e estava descalço. Parei, saí do carro e fui até ele. Eu queria saber o que um homem nu estava fazendo a 300 metros da minha casa."
"Ele não se lembrava de nada", acrescenta o motorista. Ele então colocou o estrangeiro em seu carro e levou-o para sua casa, entregando um par de shorts e uma camiseta para ele se vestir. Ainda não se sabe o que aconteceu com as roupas que estavam com o rapaz, nem o caminho que ele percorreu sem ser notado pela equipe de busca.
Os nomes dos envolvidos no caso não foram divulgados, segundo as leis de privacidade europeias. O parque Disneyland em Paris também disse não ter se incomodado com o episódio, já que não interrompeu suas operações regulares.