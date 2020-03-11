Homem é detido após esfregar saliva em mastro de metrô na Bélgica

Coronavírus foi classificado pela OMS como pandemia Crédito: Divulgação

Um homem foi flagrado na Bélgica tirando a máscara de proteção, esfregando os dedos dentro da boca e colocando a própria saliva no mastro de um metrô, na Bélgica.

Segundo o site da revista The Brussels Times, o trem teve de sair de circulação para que fosse desinfetado.

O rapaz, de acordo com a publicação, apresentava sinais de embriaguez e foi detido pela polícia momentos depois do episódio. O caso aconteceu na capital do país, Bruxelas.

Com o surgimento de novos casos de coronavírus, países europeus começaram a adotar medidas de prevenção e controle, enquanto tentam evitar o pânico.