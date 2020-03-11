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Sinais de embriaguez

Homem é detido após esfregar saliva em mastro de metrô na Bélgica

A OMS (Organização Mundial da Saúde) decidiu, nesta quarta (11), declarar que há uma pandemia do novo coronavírus em curso no mundo com a sua disseminação por mais de cem países, em todos os continentes.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 19:31

Publicado em 11 de Março de 2020 às 19:31

Coronavírus foi classificado pela OMS como pandemia Crédito: Divulgação
Um homem foi flagrado na Bélgica tirando a máscara de proteção, esfregando os dedos dentro da boca e colocando a própria saliva no mastro de um metrô, na Bélgica.
Segundo o site da revista The Brussels Times, o trem teve de sair de circulação para que fosse desinfetado.
O rapaz, de acordo com a publicação, apresentava sinais de embriaguez e foi detido pela polícia momentos depois do episódio. O caso aconteceu na capital do país, Bruxelas.
Com o surgimento de novos casos de coronavírus, países europeus começaram a adotar medidas de prevenção e controle, enquanto tentam evitar o pânico.
A OMS (Organização Mundial da Saúde) decidiu, nesta quarta (11), declarar que há uma pandemia do novo coronavírus em curso no mundo com a sua disseminação por mais de cem países, em todos os continentes.

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