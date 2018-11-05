Homem com faca mantém reféns em agência dos correios na Itália

Um homem condenado em um processo contra a máfia e que era considerado foragido pela Justiça daestá mantendo pessoas reféns em uma agência dos correios na cidade de Pieve Modolena, Província de Reggio Emilia, armado com uma faca, segundo informações da agência Ansa.

De acordo com as primeiras informações, o homem teria feito todos os clientes deixarem a agência, mas acabou mantendo cinco funcionários dentro, entre eles a diretora da filial. As forças de segurança foram encaminhadas ao local e, neste momento, negociam com o agressor.