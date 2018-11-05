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Cinco funcionários

Homem com faca mantém reféns em agência dos correios na Itália

De acordo com as primeiras informações, ele teria feito todos os clientes deixarem a agência, mas acabou mantendo cinco funcionários dentro

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 12:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 12:07
Forças de segurança foram encaminhadas ao local Crédito: Google Street View
Um homem condenado em um processo contra a máfia e que era considerado foragido pela Justiça da Itália está mantendo pessoas reféns em uma agência dos correios na cidade de Pieve Modolena, Província de Reggio Emilia, armado com uma faca, segundo informações da agência Ansa.
De acordo com as primeiras informações, o homem teria feito todos os clientes deixarem a agência, mas acabou mantendo cinco funcionários dentro, entre eles a diretora da filial. As forças de segurança foram encaminhadas ao local e, neste momento, negociam com o agressor.

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