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Tiroteio em massa

Homem abre fogo e deixa mortos em festa na Califórnia

Dez pessoas foram atingidas, quatro morreram e as demais estão em estado grave
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 10:42

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 10:42

Atirador abre fogo em festa de quintal na Califórnia Crédito: Reprodução/@dennisreports
A polícia da cidade de Fresno, na Califórnia, investiga um tiroteio em massa em uma festa de futebol no domingo (18), na qual pelo menos dez pessoas foram baleadas. 
Um atirador abriu fogo depois de entrar no quintal de uma casa no sul de Fresno, onde uma reunião de familiares e amigos assistia a um jogo de futebol depois das 18h, horário local, informou a polícia.

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O suspeito fugiu do local e a polícia busca testemunhas e possíveis imagens das câmeras de segurança.
Ao menos dez pessoas foram baleadas na cidade, a cerca de 322 km ao norte de Los Angeles. Destas, quatro morreram. 
Outros participantes atingidos foram levados para um centro médico comunitário próximo com ferimentos a bala e se encontram em estado grave.

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