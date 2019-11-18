Homem abre fogo e deixa mortos em festa na Califórnia

Atirador abre fogo em festa de quintal na Califórnia Crédito: Reprodução/@dennisreports

A polícia da cidade de Fresno, na Califórnia, investiga um tiroteio em massa em uma festa de futebol no domingo (18), na qual pelo menos dez pessoas foram baleadas.

Um atirador abriu fogo depois de entrar no quintal de uma casa no sul de Fresno, onde uma reunião de familiares e amigos assistia a um jogo de futebol depois das 18h, horário local, informou a polícia.

O suspeito fugiu do local e a polícia busca testemunhas e possíveis imagens das câmeras de segurança.

Ao menos dez pessoas foram baleadas na cidade, a cerca de 322 km ao norte de Los Angeles. Destas, quatro morreram.

#BREAKING MASSIVE police response in a neighborhood by Peach/Pine in Fresno. Streets clogged with cars/ambulances...a lot of people being put on stretchers. Waiting to learn more. pic.twitter.com/HUT03Cdryp — Dennis Valera (@dennisreports) November 18, 2019