Homem 'grita sobre Trump' e abre fogo em resort do presidente nos EUA

Presidente Donald Trump Crédito: Twitter | @noticiasenzulia

Um homem abriu fogo no lobby de um resort de golfe de Donald Trump, perto de Miami, nos Estados Unidos. As autoridades confirmaram o chamado de emergência de um atirador no local, por volta de 1h30 desta sexta-feira (2h30 em Brasília). Segundo a rede "CNN", o suspeito gritava sobre o presidente americano no momento do incidente.

O atirador estava armado e havia amarrado uma bandeira dos Estados Unidos sobre um balcão quando os agentes chegaram ao local. O alerta anti-incêndio havia sido disparado, segundo o diretor da polícia de Miami-Dade, Juan Perez, que interpretou o sinal como uma tentativa de atrair os policiais para o lobby.

A polícia trocou tiros com o atirador, que acabou baleado e preso. Sob custódia, ele não foi levado para um hospital da região. O estado de saúde não foi divulgado. Um agente também ficou ferido, diz a rede americana "CNN". O policial, que não foi atingido por disparos, teria sofrido uma fratura no pulso. Não houve outras vítimas.

Perez ressaltou à imprensa que ainda é cedo para atestar a motivação do homem. Os investigadores não acreditam que seja terrorismo, mas não descartam a possibilidade.