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Atirador

Homem 'grita sobre Trump' e abre fogo em resort do presidente nos EUA

Suspeito trocou tiros com a polícia e acabou baleado e preso

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 10:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 10:34
Presidente Donald Trump Crédito: Twitter | @noticiasenzulia
Um homem abriu fogo no lobby de um resort de golfe de Donald Trump, perto de Miami, nos Estados Unidos. As autoridades confirmaram o chamado de emergência de um atirador no local, por volta de 1h30 desta sexta-feira (2h30 em Brasília). Segundo a rede "CNN", o suspeito gritava sobre o presidente americano no momento do incidente.
O atirador estava armado e havia amarrado uma bandeira dos Estados Unidos sobre um balcão quando os agentes chegaram ao local. O alerta anti-incêndio havia sido disparado, segundo o diretor da polícia de Miami-Dade, Juan Perez, que interpretou o sinal como uma tentativa de atrair os policiais para o lobby.
A polícia trocou tiros com o atirador, que acabou baleado e preso. Sob custódia, ele não foi levado para um hospital da região. O estado de saúde não foi divulgado. Um agente também ficou ferido, diz a rede americana "CNN". O policial, que não foi atingido por disparos, teria sofrido uma fratura no pulso. Não houve outras vítimas.
Perez ressaltou à imprensa que ainda é cedo para atestar a motivação do homem. Os investigadores não acreditam que seja terrorismo, mas não descartam a possibilidade.
O incidente ocorreu no The Trump National Doral Golf Club, um resort nos arredores de Miami, ex-palco do torneio profissional de golfe PGA Tour. Dos anos 1960 até o ano passado, o estabelecimento abrigava a disputa dos grandes nomes do esporte.

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